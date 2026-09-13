Din cele zece bărci tricolore prezente în finale, opt au urcat pe podium, potrivit News.ro.
Medalii de aur:
Dublu rame fără cârmaci, junioare mari (JWA 2−): Teodora Sandu și Maya Renata Bumbac – 07:27.93.
Dublu vâsle, junioare mari (JWA 2x): Gabriela Costinela Ursu și Andreea Măriuca Dumitrașcu – 07:13.65.
Opt plus unu, juniori mari (JMA 8+): Tristan Pierre Delacroix, Marian Alexandru Mihali, Răzvan Ioan Marin, Eduard Nicolaica, Silviu Gabriel State, Andrei George Mitrea, Radu Andrei Enescu, Dumitru Cristian Pascari și Sarra Maria Vașcă – 05:46.17.
Opt plus unu mixt, juniori mari (JA Mix 8+): Teodora Sandu, Maya Renata Bumbac, Tristan Pierre Delacroix, Eduard Nicolaica, Silviu Gabriel State, Daria Alexandra Crăciun, Angela Gabriela Cazacu, Dumitru Cristian Pascari și Sarra Maria Vașcă – 06:06.27.
Medalie de argint:
Dublu vâsle mixt, juniori mici (JB Mix 2x): Nicoleta Simona Danci și Ianis Ștefan Macovei – 06:58.69.
Medalii de bronz:
Patru vâsle, junioare mici (JWB 4x): Nicoleta Simona Danci, Antonia Gabriela Ciotîrcă, Maria Ilinca Diaconița și Valentina Gabriela Costiea – 06:53.69.
Simplu vâsle, junioare mari (JWA 1x): Anca Andreea Culidiuc – 08:03.82.
Dublu vâsle mixt, juniori mari (JA Mix 2x): Carolina Panuța și Radu Andrei Enescu – 07:05.52.
Celelalte clasări:
Locul 5 – Patru rame fără cârmaci, juniori mici (JMB 4−): Bogdan Petrișor Ignat, David Andrei Miler, Gavril Baieș și Teofan Break.
Locul 6 – Dublu rame fără cârmaci, juniori mici (JMB 2−): Ionuț Valentin Popa și Sergiu Budea – 07:35.18.
Sâmbătă, România a câștigat nouă medalii: trei de aur, cinci de argint și una de bronz.