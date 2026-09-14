Sorin Grindeanu i-a propus un ”agreement” lui Ilie Bolojan: ”Până vom avea un nou guvern, nici PSD, nici PNL să nu permită AUR-ului să-și facă agenda, trecând proiecte ba cu voturi de la PSD, ba cu voturi de la PNL”, au declarat surse PSD pentru Știrile ProTV. Conforma acestora, Ilie Bolojan ar fi refuzat însă propunerea.

Pe de altă parte, PSD consideră că ”propunerea lui Bolojan cu guvern 100% tehnocrat e doar o strategie, o perdea de fum. Ei nu vor real ceva, vor să țină situația blocată cât mai mult” – au transmis aceleași surse social-democrate.

”PSD nu susține un guvern 100% tehnocrat”

În schimb, PSD își menține decizia de a susține doar un guvern din care sî facă parte. ”PSD nu susține guvern 100% tehnocrat. Ori minoritar PSD, ori guvern în jurul PSD”, au completat sursele citate. ”Săptămâna aceasta sperăm că va face desemnarea”, mai arată social-democrații.