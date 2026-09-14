Acest bărbat de aproximativ 60 de ani, a cărui identitate nu poate fi dezvăluită pentru a proteja anonimatul soţiei sale, a pledat vinovat pentru 60 de infracţiuni cu caracter sexual, inclusiv violuri şi administrarea de substanţe pentru a-şi adormi soţia, între anii 2004 şi 2025, transmite AFP, citat de Agerpres.

Această decizie anulează desfăşurarea procesului său care urma să înceapă la tribunalul din Minshull Street din Manchester (nord-vestul Angliei). La începutul acestui an, bărbatul pledase deja vinovat pentru mai multe violuri şi agresiuni sexuale împotriva soţiei sale.

El urma să fie judecat alături de alţi 12 bărbaţi, care neagă că ar fi comis infracţiuni sexuale grave împotriva aceleiaşi femei între 2018 şi 2025.

Procesul acestor acuzaţi cu vârste cuprinse între 28 şi 73 de ani, printre care se numără un paramedic şi un fost antrenor de fotbal, va avea, totuşi, loc şi urmează să se desfăşoare în următoarele săptămâni în faţa unui tribunal din Manchester.

Un al treisprezecelea bărbat a pledat deja vinovat pentru mai multe infracţiuni, inclusiv agresiune sexuală cu penetrare.

Această afacere aminteşte de cea a lui Dominique Pelicot, condamnat în Franţa în cadrul unui proces care a avut un ecou mondial în 2024.

Fosta sa soţie, Gisele Pelicot, a devenit o figură emblematică a luptei împotriva violenţelor sexuale după ce a ales să depună mărturie public despre violurile comise de zeci de bărbaţi racolaţi de fostul ei soţ.

Mai multe procese privind violenţe sexuale facilitate de supunerea chimică au avut loc recent în Regatul Unit şi în alte părţi din Europa.

Aceasta constă în administrarea unei persoane, fără ştirea acesteia sau sub constrângere, a unei substanţe psihoactive în scopuri delictuale sau infracţionale.