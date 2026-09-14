Ce au găsit muncitorii sub podelele Palatului Buckingham, aflat în lucrări de restaurare. Fuseseră ascunse acum 140 ani. FOTO

Stiri externe
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O pereche de bocanci uzați, cu ținte în talpă, și un fragment de ziar vechi de aproape 140 de ani se numără printre numeroasele obiecte obișnuite descoperite în timpul lucrărilor de restaurare de la Palatul Buckingham, scrie BBC.

autor
Vlad Dobrea

Se crede că obiectele uitate au aparținut unor angajați care au lucrat la palat în urmă cu zeci de ani. Acestea au fost găsite de muncitorii implicați în renovarea în valoare de 369 de milioane de lire sterline.

Un bilet pentru un „whist drive” – un eveniment dedicat unui joc de cărți, organizat la palat pe 14 aprilie 1949 – a fost găsit încastrat într-o bucată de cărămidă.

Sub podele au mai fost descoperite mai multe bilete de pariuri, o sticlă de apă Schweppes Still Malvern English Spring Water, un pachet gol de țigări Silk Cut și un articol de ziar despre membrii bandei condamnați pentru celebrul jaf al trenului poștal din 1963.

Reședința regală din Londra trece printr-un program de renovare de zece ani, în valoare de 369 de milioane de lire sterline, finanțat printr-o majorare temporară a Sovereign Grant, fondul care acoperă cheltuielile generate de îndatoririle oficiale ale familiei regale. Lucrările urmează să fie finalizate în martie.

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Cablurile îmbătrânite, țevile din plumb, instalațiile electrice și cazanele urmează să fie înlocuite, multe dintre ele pentru prima dată în 60 de ani, după apariția unor îngrijorări privind riscul de incendiu și de producere a unor pagube provocate de apă.

Până acum, multe dintre obiectele descoperite au rămas ascunse în structura și instalațiile clădirii.

Printre descoperiri se numără și un program dactilografiat care prezintă în detaliu planurile reginei Elisabeta a II-a pentru organizarea unei recepții diplomatice în 1977, anul Jubileului de Argint.

Documentul arată că monarhul urma să parcurgă încăperea „în sensul acelor de ceasornic”, iar consilierilor li se cerea să îi încurajeze pe cei 350 de invitați britanici să socializeze cu diplomații prezenți la reuniunea anuală.

„Invitații britanici vor fi distribuiți în Saloanele de Stat, cu excepția Sălii de Muzică și a Galeriei de Vest, unde ar trebui încurajați să discute cu diplomații”, se arată în document.

Au mai fost găsite bilete necompletate pentru pariurile sportive Littlewoods Football Pools, datând din 1957, și un fragment cu programul teatrelor din West End publicat de ziarul The Standard în 1889.

Alături de acestea au fost descoperite fragmente de plăci ceramice decorative Minton provenite de la vatra unui șemineu, al căror model datează aproximativ de la jumătatea secolului al XIX-lea.

Printre obiectele recuperate se mai numără o halbă din cositor, o cutie de conexiuni din lemn și o cutie decolorată în care se aflau șase felicitări de Crăciun.

Au fost găsite și exemple de cabluri electrice acoperite cu izolație din cauciuc indian vulcanizat. Acestea au fost înlocuite cu prioritate după începerea restaurării, deoarece reprezentau cel mai mare risc de incendiu pentru clădire.

De asemenea, au fost descoperite pagini din ziarul Daily Express din 1966, care prezentau închisoarea de „maximă securitate” în care fuseseră încarcerați autorii Marelui Jaf al Trenului.

Articolul conținea fotografii ale închisorii Durham și dezvăluia că „bărbații găsiți vinovați de furtul unei averi din sacii poștali își petrec săptămâna cosând astfel de saci pentru nouă șilingi”.

În ceea ce privește biletul pentru „whist drive”, care costa 6 pence, evenimentul ar fi avut loc în timpul domniei regelui George al VI-lea, bunicul regelui Charles al III-lea, și a fost organizat de clubul social al Palatului Buckingham.

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Sursa: BBC

Etichete: palatul Buckingham, obiecte,

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