Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial şi data până la care ar fi trebuit reînnoită era 15 septembrie, potrivit Agerpres. Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile ce subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică acum pentru aproximativ 3.000 de persoane şi entităţi.

Decizia de luni a fost provocată de solicitarea Franţei şi a Slovaciei ca numele miliardarului ruso-uzbek Alişer Usmanov să fie scos de pe listă. Parisul şi Bratislava şi-au justificat cererea prin îngrijorări legate de securitatea naţională, potrivit unor diplomaţi UE.

''Franţa este una din ţările cele mai implicate în creşterea presiunii prin toate mijloacele asupra maşinii de război ruse, precum şi în sprijinirea Ucrainei. Întâmpinăm o problemă specifică de securitatea naţională şi dorim să răspundem pozitiv partenerilor internaţionali care ne-au abordat în legătură cu dl. Usmanov'', a declarat un diplomat francez.

Alişer Usmanov, cu afaceri în industria metalurgică, minerit, telecomunicaţii şi media, avea o avere netă de 18,8 miliarde de dolari la începutul acestui an, potrivit unui clasament al miliardarilor realizat de Bloomberg, şi face obiectul sancţiunilor UE şi SUA.

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).

Până în prezent, UE a adoptat 21 pachete de sancţiuni contra Rusiei, cel mai recent pe 23 iulie. Atunci, UE a decis interdicţia de acces în porturi pentru încă 41 de nave din ''flota fantomă'' a Rusiei, interzicerea tranzacţiilor cu alte 33 de instituţii de credit şi financiare ruse şi patru bănci din ţări din afara UE. De asemenea, pe lista persoanelor şi entităţilor sancţionate au fost adăugate 218 nume.