Fluviul are la intrarea în țară un debit de doar 1.250 de metri cubi pe secundă, cel mai mic din istoria măsurătorilor hidrologice. Zeci de nave comerciale și barje sunt blocate. La centrala de la Cernavodă, în încercarea de a evita o criză energetică, se curăță albia Dunării.

La Corabia, în județul Olt, din portul turistic -acum închis- apa s-a retras complet, lăsând în urmă doar întinderi uriașe de nisip și mâl. Zeci de bărci, pontoane și ambarcațiuni de agrement au rămas pe uscat sau înțepenite în noroi.

Corespondent ProTV: "Aici este intrarea în portul turistic. În urmă cu 5 luni, apa avea 2 metri adâncime. Acum, sunt plante care ajung la doi metri înălțime".

Albia a lăsat la vedere plaje masive de nisip care se întind până aproape de mijlocul fluviului. Localnicii și turiștii pot merge pe jos în zone unde adâncimea apei era considerabilă.

Scăderea debitului Dunării produce o criză hidrologică severă. Pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă, Dunărea este sursa vitală de apă folosită în circuitele de răcire ale reactoarelor.

Așa că autoritățile au luat măsuri: utilajele de dragaj lucrează la foc automat pentru spargerea bancurilor de nisip care blochează cursul apei. Însă mai este mult de lucru.

Corespondent ProTV: "Măsurătorile realizate în timp real arată că debitul este acum de 1.300 metri cubi pe secundă, în timp ce minimul pentru răcirea reactoarelor este de 1.400 de metri cubi pe secundă".

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: "Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare. Continuă lucrările de dragaj, aceste acțiuni pot să ajute, dar nu vor putea înlocui ceea ce trebuie să vină în mod natural".

”S-au atins minimele istorice”

Din cauza nivelului redus al apei, mai multe barje au rămas suspendate pe nisip și va dura luni de zile până când acestea vor putea fi repuse pe linia de plutire. Este și cazul unui convoi înmatriculat în Bulgaria, blocat pe malul Dunării de mai bine de o lună și jumătate.

Corespondent ProTV: "Ca să înțelegeți cât de mult a scăzut Dunărea, imaginați-vă că această pasarelă asigura accesul mașinilor pe bacul care face traversările între Galați și Tulcea. Acum este suspendată la aproximativ 4 metri de nivelul apei".

Adrian Maizel, purtător de cuvânt la AFDJ Galați: "S-au atins minimele istorice. Au fost depășite cam în toate locațiile, chiar și amonte de sectorul românesc".

Și armatorii înregistrează pierderi uriașe. După 2 luni și jumătate de secetă, aproape toată Dunărea fluvială este paralizată, de la Baziaș, până la Brăila. Multe convoaie au rămas în porturi, cu marfa în barje.

Cătălin Țigănuș, director general CNFR NAVROM S.A. Galați: "Pierderile NAVRON sunt la momentul de față, la primele 2 luni, de 2,7 milioane de euro".

Chiar dacă prognozele anunță o ușoară creștere a debitului în zilele următoare -odată cu ploile din Europa Centrală- fluviul rămâne dramatic sub cotele normale.



