Cîrstea a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, scor 6-0, 6-2. Meciul a durat o oră şi trei minute.

Emma Răducanu a obţinut 22.125 de dolari şi 163 de puncte, iar Sorana Cîrstea a fost recompensată cu 37.390 de dolari şi 250 de puncte.

Sorana Cîrstea a mai câştigat trei trofee în circuitul WTA: Tashkent 2008, Istanbul 2021 şi Cleveland 2025.

Meciul a fost transmis exclusiv pe ProArena și VOYO.

Pe cine a căutat Sorana Cîrstea după victorie

Imediat după încheierea jocului, Sorana Cîrstea s-a dus înspre loja oficială, de unde a fost urmărită de mai mulți campioni de Grand Slam: Simona Halep, Ilie Năstase și Ion Țiriac, scrie Sport.ro.

Singura persoană pe care a căutat-o Sorana Cîrstea a fost Alexandru Țiriac, fiul miliardarului Ion Țiriac. Sorana Cîrstea a bătut palma cu acesta și s-a mulțumit cu acest gest, nefiind posibil să urce în lojă.