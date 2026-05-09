Cîrstea a trecut în turul al treilea de liderul mondial, sportiva belarusă Arina Sabalenka.

Cîrstea s-a impus cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5, în două ore şi 13 minute.

Sabalenka a avut nevoie de timeout medical în setul al treilea.

„Sunt foarte fericită. Arina nu are nevoie de nicio introducere, este numărul unu în lume. E foarte plăcut să obţin un astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea pe teren.

Întrebată ce o poate convinge să nu se retragă din tenis la finalul sezonului, ea a răspuns zâmbind: „Poate dacă voi câştiga acest turneu...”

În optimi, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial.

Prin calificarea în optimi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 79.510 euro şi 120 de puncte.