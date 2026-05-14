După Scudetto, a venit și Cupa Italiei. Inter și-a asigurat al doilea trofeu al sezonului, după victoria cu 2-0 împotriva echipei Lazio, pe Olimpico, și a sărbătorit al zecelea titlu din această competiție. Succesul vine după cucerirea celui de-al 21-lea Scudetto, obținut matematic în urmă cu ceva timp, trofee care merită aplauze pentru un sezon câștigător, potrivit Sky Sport.

Inter reușește din nou eventul după 16 ani. Astăzi, la fel ca atunci, una dintre figurile-cheie este antrenorul Cristian Chivu, care a comentat victoria imediat după meci:

„Inter a câștigat două trofee în acest an, am meritat asta pentru că am avut un sezon bun. Suntem cu toții fericiți pentru ceea ce am depășit, fericiți pentru fani și pentru clubul care ne-a susținut mereu.”

„O nouă eră pentru Inter? Ne bucurăm de lucrurile bune pe care le-am realizat. Am câștigat Scudetto și Cupa Italiei; nu este niciodată ceva garantat și nu este niciodată ușor să închei un sezon astfel, câștigând două trofee. Suntem fericiți pentru asta.”

„Nu va fi ușor să repetăm performanța, dar...”

„Factorul decisiv al sezonului? Nivelul jucătorilor, au dat totul și și-au îndeplinit visurile”, a continuat Chivu pentru Sport Mediaset, vorbind și despre viitorul său: „În fotbal, totul este planificat pe termen scurt. Știm că în fotbal există momente și, dacă lucrurile nu merg bine, ești pus sub semnul întrebării. Știu că lucrez cu un grup de adevărați bărbați, care și-au asumat mereu responsabilitatea. Încă de la Cupa Mondială a Cluburilor din vară, am încercat să dau tot ce am mai bun, dar am găsit o echipă care nu era bine din punct de vedere mental. Acum nu va fi ușor să repetăm acea performanță, dar va trebui să fim pregătiți să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și, mai ales, al ambițiilor noastre.”

Inter Milano a câștigat Cupa Italiei, miercuri seară, după victoria obținută în finala cu Lazio, scor 2-0, într-un meci transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO. Astfel, trupa lui Cristi Chivu a reușit să bifeze eventul, după un sezon de vis.