Două elicoptere ale armatei survolează acum portul. Autoritățile spun că nu sunt victime, până la această oră. Incidentul vine la o săptămână după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați și a rănit două persoane.

Alarma s-a dat dimineață, la ora 5 când drona maritimă a fost văzută de oameni plutind lângă prova unei nave a Agenției de Salvare a Vieții Omenesti pe Mare, aflată într-o dană a Portului Constanța.

Pericolul a fost imens, pentru că locul este situat în zona terminalului de încărcare gaze Oil Terminal, iar acolo erau muncitori la lucru.

„Băi dar merg motoare se aude ceva pe ea. Cred ca s-a blocat elicea în baraj a rupt barajul e foarte ciudată bărcuța asta”, a fost reacția unui martor.

Au fost alertate toate autoritățile. Militarii sosiți la fața locului au constatat că drona avea exploziv iar ceva mai târziu au observat că pe aparat era montat un timer funcțional, care arăta ora la care urma să detoneze. La ora 10:00 s-a luat decizia de evacuare a tuturor celor aflați la fața locului.

Jumătate de oră mai târziu, drona maritimă a explodat.

Corespondent PRO TV: „Este o întreagă desfășurare de forțe aici în Portul Constanța la doar câteva minute după ce a explodat drona. Au venit numeroase echipaje de la ISU atât pompieri, cât și echipaje medicale”.

Potrivit Ministerului Apărării, drona nu a produs victime. Dispozitivul maritim era deja izolat, după ce fusese observat plutind în port, iar la fața locului se aflau echipele multidisciplinare de intervenție.

„Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, a transmis MApN.

Ulterior, autoritățile au declanșat Planul Roșu de Intervenție la fața locului și au fost trimise zeci de echipaje SMURD și de pompieri, iar la spitalele din Constanța a fost declanșat Planul Alb, care presupune ca toți medicii și asistentele să se prezinte la muncă.

Un mesaj RO-Alert a fost emis pentru cei aflați în Constanța prin care li s-a cerut să evite zona costieră.

Mai grav este faptul ca Sistemul de detecție al Poliției de Frontieră ar fi observat mai multe drone maritime care se îndreaptă spre Portul Constanța, posibil toate cu explozibilul la bord.