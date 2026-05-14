Soția prințului moștenitor al familiei regale britanice se află într-o vizită de lucru de două zile, singură, reprezentând Centrul Fundației Regale pentru Copilăria Timpurie, pe care l-a lansat în 2021 pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța primilor ani asupra rezultatelor din viața ulterioară.

În micul oraș Reggio Emilia, din nordul Italiei, prințesa părea că radiază în timp ce zâmbea și făcea cu mâna către susținătorii adunați în fața Primăriei, unde i-a fost acordată cea mai înaltă distincție a orașului – Primo Tricolore.

Strigătele de „Kate, Kate” au răsunat în timp ce ea discuta cu membrii publicului în timpul unei scurte plimbări, mărturisindu-i unuia dintre ei: „Trebuie să-mi exersez italiana”. Unii i-au oferit flori și cadouri.

În oraș se simțea o mândrie palpabilă că prințesa Catherine a ales să pună în lumină aici abordarea de pionierat în ceea ce privește educația preșcolară – una care a fost, de atunci, replicată în țări din întreaga lume. „Abordarea Reggio Emilia” pune accentul pe creativitate, relații și descoperire practică – toate teme pe care Catherine le-a promovat prin propria sa activitate. Dezvoltată inițial după cel de-al Doilea Război Mondial, această abordare a învățării timpurii a devenit aproape la fel de reprezentativă pentru oraș ca și brânza locală Parmigiano Reggiano, notează CNN.

„Este o mare onoare, iar modul în care a abordat orașul și experiența sa arată un interes real, nu doar de fațadă, ci ceva profund, ceea ce este incredibil”, a declarat un admirator pentru CNN.

Prima vizită oficială a membrei familiei regale în Italia

Catherine, unul dintre cei mai populari membri ai familiei regale britanice, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer după ce a suferit o operație abdominală majoră în urmă cu mai bine de doi ani. În ianuarie 2025, ea a anunțat că se află în remisie.

Un consilier al Prințesei de Wales a descris vizita ca fiind „un pas important în procesul de recuperare al prințesei”, adăugând că „ea se bucură foarte mult de această activitate”.

Aceasta este prima vizită oficială a membrei familiei regale în Italia, deși ea a petrecut o perioadă în Florența după terminarea școlii și înainte de a merge la universitate și „păstrează amintiri frumoase”, a spus consilierul. „A purtat multe discuții cu soțul ei, prințul de Wales, și cu copiii ei despre această călătorie, iar ei așteaptă cu nerăbdare să afle detalii la întoarcerea ei în Regatul Unit”, a adăugat acesta.

Vizita este „o mare onoare”, a scris primarul din Reggio Emilia, Marco Massari, pe Instagram. „Prințesa de Wales va afla despre o abordare a educației publice pentru copilăria timpurie pe care o considerăm o piatră de temelie a comunității noastre”, a adăugat el.

„Acesta este un moment important pentru prințesă. Vor fi multe momente importante în 2026, dar aceasta fiind prima ei vizită internațională după recuperare... este un moment cu adevărat semnificativ pentru ea”, a spus consilierul.