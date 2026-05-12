Interul lui Cristi Chivu va păși pe gazonul de pe Stadio Olimpico din postura de campioană a Italiei, după un sezon fabulos în Serie A. Acum, tehnicianul român și elevii săi pot cuceri eventul în acest sezon, mai ales că în etapa precedentă de campionat a învins-o chiar pe Lazio, în „Cetatea Eternă”, scor 3-0.

Așadar, Inter s-a calificat în ultimul act al Cupei Italiei după ce a învins Como, după retur intens, scor 3-2 (în tur, 0-0). De partea cealaltă, gruparea romană a avut parte de o semifinală greoaie. Lazio a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.

Dacă în urmă cu câteva zile Interul a defilat în fața lui Lazio, pe Olimpico, acum Cristi Chivu a spus că va fi un meci diferit.

„Sunt două meciuri diferite, când joci la interval scurt cu aceeaşi echipă apar capcane. Poţi crede că după sâmbătă totul e uşor. Trebuie să fim modeşti, să avem atitudinea corectă, conştienţi că am meritat titlul şi această finală, care trebuie onorată cum se cuvine.

Vom fi pregătiţi şi mâine. Thuram e bine, s-a antrenat cu noi, mâine mai avem o zi să-l evaluăm.

Nu trebuie să avem obsesii. Am meritat tot ce am realizat până acum şi trebuie să păstrăm aceeaşi luciditate. Să fim liniştiţi, să avem zâmbetul pe faţă, responsabilitate şi dorinţa de a ne bucura de joc.

Eu am dat ambiţie, din experienţa mea de jucător. Cunosc realitatea, cum e să trăieşti la Inter, zvonurile din jurul echipei, partea negativă care apare mereu.

Am încercat să-i liniştesc pe băieţi din punct de vedere uman, să gestionăm frustrarea care vine din exterior şi să menţinem nivelul de competitivitate. Am un grup de oameni extraordinari, care se bucură împreună, îşi asumă responsabilitatea şi fac totul pentru a câştiga”, a declarat Cristi Chivu, conform Gazzetta dello Sport.

Chivu: „Experiența mea ca jucător și la acest club, un aspect adesea subestimat”

În ceea ce privește acest trofeu, Lazio l-a câștigat ultima dată în sezonul 2018-2019, în vreme ce Inter la dobândit în stagiunea 2022-2023. De remarcat, aceste performanțe au fost bifate cu Simone Inzaghi ca antrenor.

Revenind la Chivu, presa din Italia l-a întrebat pe antrenorul român ce consideră că a adus la Inter în primul său an ca antrenor, echipa pe care a condus-o spre Scudetto și finala Cupei Italiei. „Ambiție. Experiența mea ca jucător și la acest club, un aspect adesea subestimat”, a răspuns Chivu.

