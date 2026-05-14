Khvicha Kvaratskhelia a înscris primul gol al meciului de pe Stade Bollaert-Delelis, în minutul 29, din assist-ul lui Ousmane Dembélé.

Chiar dacă gazdele nu au cedat ușor, punând presiune pe poarta apărată de Matvey Safonov, care a și fost desemnat omul meciului, parizienii au mai înscris o dată, în al treilea minut al prelungirilor, prin Mbaye, și RC Lens - PSG a fost 0-2.

PSG este prima în clasament, cu 76 de puncte, urmată de Lens, cu 67 de puncte.

Paris Saint-Germain confirmă supremația sa în fotbalul francez, cu un al cincilea titlu consecutiv, al 14-lea din istoria sa.