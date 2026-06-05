Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă din Marina Militară: „Trebuie să fim prudenți în a cataloga acest incident. În acest moment cred că toate energia, de la autoritățile de apărare civilă până la mass media, trebuie să acordăm atenție la ceea ce se întâmplă: securizarea portului, măsurile luate pentru a evacua oamenii de acolo, pentru că în final ai o situație în care infrastrura critică fost atacată și trebuie să ai un plan care se pune în aplicare acum.

Probabil vom avea portul paralizat 24 ore, oamenii evacuați și alte evenimente care trebuie făcute în liniște. Este puțin foarte puțin probabil ca o dronă în derivă, departe de teatru de luptă ruso-ucrainean să fi intrat în portul Constanța. (...). Probabilitatea unui incident este relativ redusă.

Toate autoritățile noastre care au misiunea de apărare a infrastructurii critice și a țării în ansamblu, trebuie să răspundă de ce s-a întâmplat. Mă refer aici la Poliția de Frontieră, Garda de Coastă și forțele navale. Cred că trebuie să fim prudenți. La ce mă refer? O simplă imagine nu știu dacă ne poate lămuri, pentru că, da, poate semăna cu MAGURA, dar ancheta este cea care va identifica partea care a construit și, mai ales, care a trimis această dronă în portul Constanța.

Dacă această ipoteză, că mai sunt alte trei drone se verifică, ajungem în situația în care, de fapt, a fost un atac hibrid asupra infrastructurii critice a României. Este puțin probabil ca departe de teatrul de luptă să ai patru drone care derivă în proximitatea unei infrastructuri critice. Pentru români este o stare de criză premergătoare războiului. De fapt, ai un război hibrid, cineva a atacat infrastructura critică și autoritățile noastre acum reacționează conform normelor prestabilite. Suntem într-o situație de apărarea țării împotriva unor drone care au la bord sute de kilograme de explozibil”.