Statele UE au avut puncte de vedere diferite asupra acestui subiect. 'Cu toate acestea, sunt foarte încrezător că putem ajunge la o soluție care să se îndrepte în această direcție, chiar dacă detaliile încă nu au fost discutate pe deplin', a adăugat ministrul german.

Germania susține excluderea bărbaților de vârstă mobilizabilă

Refugiații de război din Ucraina sunt admiși în Uniunea Europeană în baza directivei privind protecția temporară, ceea ce înseamnă că cererile lor de protecție nu sunt examinate individual.

Potrivit informațiilor dpa, pe masa reuniunii miniștrilor de Interne se află două propuneri: o prelungire a actualului aranjament de protecție, care este în vigoare până la 4 martie 2027, pentru toți refugiații ucraineni pentru încă un an, sau o prelungire care să îi excludă de la mecanismul de protecție temporară pe bărbații ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani.

Două variante sunt analizate de miniștrii de Interne ai statelor UE

'Am constatat că, în ultimele luni, a crescut și afluxul de persoane de vârstă mobilizabilă. Trebuie să ne ocupăm de acest aspect', a mai spus ministrul german.

Acest lucru nu exclude, desigur, aplicarea procedurii normale de azil în astfel de cazuri, a adăugat el.