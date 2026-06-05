„Da, am văzut-o, a publicat-o în timpul evenimentului cu președintele”, a spus Peskov referindu-se la scrisoarea în care Zelenski a propus o întâlnire față în față cu Putin.

Putin se afla în discuții cu reprezentanții agențiilor internaționale de știri în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) când a fost publicată scrisoarea. „Acest lucru va fi raportat președintelui după ce se va încheia partea vizitei de lucru a președintelui Uzbekistanului [Shavkat Mirziyoyev]”, a spus Peskov, potrivit TASS, principal canal de propagandă al Kremlinului, citat de agenția de știri Baha.

"Zelenski poate veni în orice moment la Moscova", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit declaraţiilor citate de presa de stat rusă, adăugând că preşedintele rus nu a văzut încă scrisoarea respectivă.

În scrisoarea deschisă, care depășește 1.800 de cuvinte, Zelenski face o evaluare directă a modului în care decurge războiul pentru Rusia, evidențiind eșecurile Moscovei și nemulțumirea tot mai mare a rușilor față de președintele lor. Totodată, el propune o întâlnire directă între cei doi lideri pentru a pune capăt conflictului, potrivit Sky News.

Zelenski începe prin a-l ironiza pe Putin, amintind de dronele ucrainene care „au făcut o vizită la deschiderea forumului din Sankt Petersburg, după ce au parcurs peste 1.000 de kilometri”, adăugând că această distanță „nu reprezintă limita capacităților noastre”.

Liderul ucrainean susține că Putin își pierde rapid sprijinul intern, iar rușii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de război, care aduce „tot mai multe consecințe negative” pentru Rusia.

„Nu aveți suficienți bani”

Potrivit lui Zelenski, cetățenii ruși sunt nemulțumiți de atacurile cu drone și rachete ale Ucrainei, de penuria de carburanți, de creșterea continuă a prețurilor, de restricții și de intenția Kremlinului de a lansa o nouă mobilizare.