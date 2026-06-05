Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, vineri, că a avut loc o explozie a unei drone maritime la ora 10.28 în Portul Constanţa. El a precizat că în jurul orei 6 a fost o sesizare a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, iar în acel moment autorităţile au limitat accesul în zona respectivă.

De asemenea, şeful DSU a mai precizat că atunci când autorităţile şi-au dat seama că drona poate exploda, a fost evacuată zona respectivă.

Arafat a precizat că nu sunt informaţii despre victime, dar situaţia este în dinamică.

Locuitorii din Constanţa au primit mesaj RO-Alert.

„În data de 5 iunie în jurul orei 10.28, a avut loc o explozie a unei drone maritime în Portul Constanţa, Dana 78. Îndepărtaţi-vă de zona costieră a Mării Negre şi respectaţi recomandările autorităţilor. Dacă observaţi obiecte suspecte, apelaţi la numărul unic de urgenţă 112".

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că drona maritimă care a fost descoperită în această dimineaţă, 5 iunie, în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.