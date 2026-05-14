Printre exponate, sunt cele mai performante radare de drone, dar și sistemele care le pot doborî imediat ce au intrat în spațiul aerian național.

O parte din tehnică este deja pe lista de înzestrare a Ministerului Apărării, prin programul SAFE.

A zecea ediție a expoziției Black Sea Defence and Aerospace a adus la București, în premieră, un sistem francez de detecție a dronelor care zboară la joasă înălțime.

CRISTIAN SFICHI, DIRECTOR THALES ROMÂNIA: „Vom putea să identificăm amenințările care vin înspre spațiul României din timp, astfel încât forțele aeriene sau forțele Armatei Române să poată să ia măsurile necesare pentru a doborî respectivele drone.”

Armata României va deține până în 2030 două sisteme mobile de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune, Skyranger 35. Este vorba despre 24 de tunuri de calibru 35, apte să doboare orice dronă care intră în spațiul nostru aerian.

Un producător israelian a demonstrat cum dronele de mici dimensiuni sunt capturate cu o plasă. Ministrul Apărării afirmă că armata română trebuie înzestrată rapid pentru a descuraja orice amenințare.

RADU MIRUȚĂ, MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE: „Acum noi punem condiția de a se localiza aici producția, iar cea mai mare parte dintre produsele pe care Armata Română le achiziționează sunt construite pe teritoriul național.”

În programul de înzestrare intră și producători români care vor asigura sisteme optice și de armament pentru vehiculele blindate ușoare produse în Turcia.

ANDREI MÎRZU, DIRECTOR GENERAL PRO OPTICA: „Avem varianta single weapon, care poate funcționa cu mitralieră de 12,7 și care este deja propusă în programul 4x4 de la Armata Română.”

MApN și-a trimis la expoziție specialiștii care trebuie să identifice noile tehnologii, inclusiv pe cele utilizate cu succes în războiul din Ucraina.