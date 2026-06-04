Intervenția președintelui României va fi transmisă în direct pe www.stirileprotv.ro.

Numele europarlamentarului Eugen Tomac a fost vehiculat, în ultima perioadă, ca propunere din partea preşedintelui pentru funcţia de premier.

În cazul în care va fi desemnat premier, Tomac are un termen de 10 zile să negocieze o susţinere în Parlament pentru guvernul său şi programul de guvernare.

Ulterior, acesta se va prezenta în faţa Parlamentului, pentru votul de învestitură.

Eugen Tomac are nevoie de votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor, adică 233 de voturi pentru a fi învestit în funcţia de premier.

PSD ar putea decide luni intrarea la guvernare

Partidul Social Democrat ar putea convoca luni o ședință în care să decidă asupra participării la viitorul guvern, în cazul în care președintele Nicușor Dan va desemna premierul în cursul zilei de astăzi, susțin surse politice.

Potrivit acestora, în discuțiile privind viitoarea structură guvernamentală au început să fie vehiculate și nume pentru unele portofolii-cheie. Pentru Ministerul Sănătății, una dintre variantele analizate ar fi managerul unui mare spital din Capitală, prima opțiune aflată în discuție fiind Cătălin Cîrstoiu. La Ministerul Finanțelor, pe lista posibililor candidați s-ar afla și Bogdan Drăgoi, fost ministru al Finanțelor în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

În paralel, negocierile politice continuă. Sursele citate afirmă că liderii PSD Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu au avut marți o întâlnire cu liderul PMP, Eugen Tomac, la Parlament. Tomac ar fi purtat discuții și cu reprezentanți ai altor formațiuni politice implicate în negocierile pentru formarea viitoarei majorități.

Unul dintre obiectivele PSD în cadrul negocierilor ar fi obținerea unui rol important în ocuparea funcțiilor din eșaloanele doi și trei ale administrației, susțin aceleași surse.

Dacă negocierile se vor finaliza rapid, procedurile parlamentare pentru învestirea noului Cabinet ar putea avea loc săptămâna viitoare. Surse politice nu exclud organizarea audierilor miniștrilor și a votului de învestitură în Parlament chiar în cursul săptămânii viitoare.

Eugen Tomac, termen de 10 zile pentru negociere

În ceea ce privește UDMR, președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a vorbit joi dimineață prin videoconferință cu Nicușor Dan. Surse politice au transmis pentru Știrile PRO TV că Nicușor Dan i-a transmis liderului UDMR că dorește să în desemneze premier pe Eugen Tomac. Vineri, Kelemen Hunor a convocat ședință UDMR - Consiliul Permament al Uniunii, unde ar urma să decidă dacă îl susțin sau nu pe Tomac.

De partea cealaltă, USR e de părere că sunt șanse mici să voteze un guvern condus de Tomac, însă analizează situația și sunt deschiși la discuții, spun surse USR – PMP – PNL pentru Știrile PRO TV. În ceea ce privește desemnarea lui Tomac, discuțiile continuă cu PNL. Înțelegerea făcută de Nicușor Da este ca acest premier să rămână la Palatul Victoria până anul viitor. Din acel moment, PSD ar urma să preia guvernarea.

În cazul în care va fi desemnat premier, Eugen Tomac are un termen de 10 zile să negocieze o susţinere în Parlament pentru guvernul său şi programul de guvernare.

Lucrurile s-ar putea desfășura însă mai rapid, conform unor surse social democrate, care spun că noul guvern ar putea fi votat de Parlament săptămâna următoare.