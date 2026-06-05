O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Planul Roșu de Intervenție, activat. Primele imagini din zonă

Știre în curs de actualizare.

UPDATE: „În jurul orei 6 a fost o sesizare dată că ar fi fost o dronă. Până la acest moment nu avem informații despre victime. Planul Roșu de Intervenție a fost activat în momentul în care drone a fost detonată”, a declara Raed Arafat, șeful DSU.

Potrivit unor surse locale, scrie News.ro, drona maritimă a fost descoperită, vineri, în zona ARSVOM din Portul Constanţa. La faţa locului au sosit echipaje ale SRI.

Circulaţia în port în zona respectivă a fost restricţionată, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate.

De asemenea, explozia a fost auzită în mai multe zone din municipiul Constanţa.

Ministerul Afacerilor Interne anunţă o conferinţă de presă pe acest subiect. Planul Roșu de Intervenție a fost activat, anunță autoritățile. Drona a explodat în Dana 78, fără a fi înregistrate victime.

Explozia a fost una necontrolată.

MApN: „Drona s-a autodetonat”

MApN a anunțat că drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.