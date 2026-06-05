O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Planul Roșu de Intervenție, activat. Primele imagini din zonă

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O dronă marină a explodat, vineri, în Portul Constanța. La fața locului se află mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate.

autor
Alexandru Toader,  Yvette Mîrza

Știre în curs de actualizare.

UPDATE: „În jurul orei 6 a fost o sesizare dată că ar fi fost o dronă. Până la acest moment nu avem informații despre victime. Planul Roșu de Intervenție a fost activat în momentul în care drone a fost detonată”, a declara Raed Arafat, șeful DSU.

Potrivit unor surse locale, scrie News.ro, drona maritimă a fost descoperită, vineri, în zona ARSVOM din Portul Constanţa. La faţa locului au sosit echipaje ale SRI.

Circulaţia în port în zona respectivă a fost restricţionată, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate.

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De asemenea, explozia a fost auzită în mai multe zone din municipiul Constanţa.

Ministerul Afacerilor Interne anunţă o conferinţă de presă pe acest subiect. Planul Roșu de Intervenție a fost activat, anunță autoritățile. Drona a explodat în Dana 78, fără a fi înregistrate victime.

Explozia a fost una necontrolată.

MApN: „Drona s-a autodetonat”

MApN a anunțat că drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) anunţau în 6 mai instalarea în Portul Constanţa a unui sistem anti-dronă de generaţie nouă.

"Soluţia desfăşurată este bazată pe RF cyber-takeover - o abordare non-cinetică, non-distructivă, care, spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate şi aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicaţiilor legitime din zona portuară. Sistemul permite detecţia omnidirecţională 360° a dronelor comerciale şi de tip DIY pe baza amprentei RF; identificarea, clasificarea şi localizarea aeronavei, precum şi a poziţiei pilotului; preluarea controlată a dronei şi redirecţionarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă", informau la acea dată reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

Ei au precizat că, pentru componenta de bruiaj, procesul de autorizare la ANCOM este în desfăşurare, iar activarea acestei capabilităţi se va realiza ulterior obţinerii avizelor pentru emisii intenţionate de radiofrecvenţă.

"Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, şi nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar - zonă densă de comunicaţii operaţionale (VTS, AIS, comunicaţii navale, telefonie GSM, link-uri radio), unde un bruiaj nediscriminat ar afecta activităţi legitime şi siguranţa navigaţiei", a mai precizat sursa citată.

CN APMC a adăugat că acest sistem urmează să fie extins în toate porturile pe care le administrează.

Sursa: ProTV News.ro

Etichete: drona, portul constanta, explozie,

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