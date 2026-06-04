Cele două părţi s-au întâlnit deja la mijlocul lunii mai, după ce nerazzurri au câştigat campionatul şi Cupa Italiei.

Conform mai multor media, inclusiv Sky Sport Italia, Chivu şi oficialii lui Inter discută o prelungire a contractului tehnicianului şi strategiile de transferuri ale grupării lombarde pentru vară.

Inter este pregătită să se despartă de fundaşul dreapta olandez Denzel Dumfries, care urmează să ajungă la Real Madrid pentru suma de 20 de milioane de euro.

Înlocuitorul desemnat este Marco Palestra de la Atalanta, dar cele două cluburi nu au ajuns încă la un acord pentru jucătorul în vârstă de 21 de ani.

Potrivit ziaristului Gianluca Di Marzio, Inter şi Chivu ar urma să ajungă la un acord asupra unui contract care expiră în 2028, cu opţiune pentru încă un sezon.