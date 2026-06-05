Președintele a explicat faptul că a primit „toate informațiile” legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța și că nu vrea să le facă publice. El a explicat faptul că în cursul acestei zile autoritățile ar urma să aibă o imagine completă asupra situației.

„A existat informația că această dronă va exploda și, deci, toate persoanele au fost evacuate”, a declarat președintele.

În ceea ce privește posibilitatea unor alte drone în apropiere, Nicușor Dan a explicat că dacă vor fi identificate altele, acestea nu vor mai putea să se apropie de mal.

„Oamenii vor fi în siguranță”, a explicat Nicușor Dan atunci când a fost întrebat dacă cei care ajung pe litoral odată cu sezonul estival au de ce să se teamă.

Declarațiile președintelui vin după ce o dronă maritimă a explodat vineri dimineaţă în Portul Constanţa. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Nu s-au înregistrat victime.

MApN precizează că drona s-a autodetonat şi că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Incidentul are loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

„În momentul în care a avut loc explozia, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie şi au fost alocate succesiv următoarele resurse: 80 cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, opt maşini de stingere, o autoscară, o maşină de terapie intensivă, zece ambulanţe de prim ajutor, două ambulanţe de multiple victime, o unitate de chimic-biologic-radionuclear, patru ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, a transmis şeful DSU.

El a explicat că elicopterul SMURD va face o misiune de recunoaştere în zona costieră.