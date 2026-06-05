El a spus că drona explodată ar fi de provenienţă ucraineană, dar că mai sunt necesare verificări.

„Drona ar fi de provenienţă ucraineană. Nu ştim dacă e aşa, există o informaţie, una a fost detonată în apele internaţionale, nu ştiu exact unde, una a fost cea din portul Constanţa şi ar mai fi trei, rătăcite. Pentru prevenţie am ridicat elicopterele să vedem dacă sunt cu adevărat. Poate este o informaţie eronată”, a declarat Picoiu pentru News.ro.

El a mai precizat că Planul Alb a fost instituit la Spitalul Judeţean Constanţa pentru prevenţie, să aducă oameni de acasă, medici, medici şi asistenţi.

„Momentan nu e nicio victimă, noi am activat planul roşu de intervenţie, să prevenim, nu ştiam ce s-a întâmplat, ulterior nu a fost nicio victimă confirmată. S-a dispus evacuarea pe o rază de un kilometru în zona costieră a portului, a populaţiei, Portul Constanţa a fost evacuat, au rămas structurile abilitate pentru a verifica zona”, a declarat el.

De asemenea, a reluat informaţia conform căreia s-a deschis şi un dosar penal la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, este în investigare.

”Am trimis două elicoptere, unul de la Tulcea, Brigada Specială de Aviaţie Black Hawk şi cel de la SMURD Constanţa pentru a verifica zona marină, să nu mai fie şi alte drone maritime. Momentan nu am confirmarea sau infirmarea pentru că nu au fost identificate. Dar zboară, într-o oră două sperăm să survoleze toată zona, pentru a putea stinge planul roşu de intervenţie. Nu erau foarte mulţi oameni acolo în zonă, cert este că nu există nicio victimă. Până la încheierea Planului roşu, şi spitalul va menţine Planul alb. Dacă nu se identifică şi alte drone maritime, o să se stingă probabil în două trei ore”, a extimat el.