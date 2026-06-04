Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu de averse torenţiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), vijelie cu rafale de 70...80 km/h, valabilă joi, între orele 17.23 şi 18.00.

Sunt vizate localităţile Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu din judeţul Ilfov.

ANM a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă joi, 4 iunie, între orele 10:00 și 23:00, pentru Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și zonele montane.

Cod galben în mai multe zone

Potrivit meteorologilor ANM (Administrația Națională de Meteorologie), în regiunile vizate vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt așteptate căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii au emis și o atenționare Cod galben pentru ziua de vineri, 5 iunie, valabilă între orele 12:00 și 23:00.

De această dată, avertizarea vizează nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni, unde sunt prognozate fenomene similare: averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu viteze de 50-70 km/h și căderi de grindină.

Și în aceste zone se pot acumula cantități de apă de 15-25 l/mp, iar izolat peste 30-40 l/mp.

Bucureștiul, sub Cod galben de furtuni

Și municipiul București se află joi sub incidența avertizării meteorologice. ANM estimează o vreme în general instabilă, cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

În Capitală, cantitățile de apă pot atinge 15-25 l/mp, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-70 km/h. Temperatura maximă se va situa între 25 și 26 de grade Celsius.