„A fost o victorie frumoasă cu Polonia care ne aduce moral pentru viitor. Pentru mine fiecare meci este o bătălie. Mă concentrez pe fiecare în parte, nu mă interesează cu cine joc. Mă bucur că am jucat bine în trecut împotriva Bosniei, sper să fac la fel şi mâine. S-au schimbat multe lucruri de la ultimul meci aici, dar eu mă simt mai pregătit, cu mai multă experienţă. Vrem ca mâine să începem bine jocul. Trebuie să luptăm, iar la final să fim mândri de noi”, a spus atacantul, potrivit News.ro.

„Echipa naţională a dorit să facă uitate cele şase goluri din tur cu Polonia, s-a văzut acum două zile dorinţa de a lupta şi de a da mai mult. După victoria cu Polonia domnul Hagi ne-a spus că am jucat bine, însă trebuie să reparăm mici chestii, pentru că ele ne pot costa. Eu sunt pregătit să joc cu public numeros, chiar dacă este de partea noastră sau împotriva noastră. E plăcut să ai atmosfera aceea de meci. Eu în teren văd doar colegii şi cei 11 adversari, mă concentrez şi nu aud pe nimeni altcineva”, a adăugat Daniel Bîrligea.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, marţi, de la ora 21:45, pe Stadionul ''Bilino Polje'' din Zenica, în ultima sa partidă din cadrul Grupei B4 a Ligii Naţiunilor.

Cu 3 puncte obţinute în 5 meciuri, România se află pe ultimul loc în clasamentul grupei. Naţionala are nevoie de victorie la Zenica şi ca Polonia să nu câştige cu Suedia pentru a scăpa de emoţiile retrogradării din Liga B.