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Numită „Footbao", aplicaţia le permite tinerilor jucători şi jucătoare să încarce, cu doar câteva clicuri, videoclipuri din meciuri sau antrenamente în care îşi pun în valoare abilităţile, conform Agerpres.

Aceste materiale video sunt apoi analizate de un sistem de inteligenţă artificială, care generează rapoarte privind capacităţile tehnice, tactice, fizice şi mentale ale candidaţilor.

Evaluările rezultate sunt filtrate şi pot fi, ulterior, prezentate scouterilor profesionişti.

Deşi creată de investitori elveţieni, aplicaţia a fost lansată iniţial în Brazilia, în 2023, extinzându-se ulterior în alte ţări din America Latină, precum Argentina, Uruguay şi Columbia.

Aceasta numără deja aproximativ 182.500 de utilizatori şi primeşte circa 3.000 de videoclipuri pe săptămână doar din Brazilia, a precizat directorul general Nick Rappolt, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Zurich.

Scopul aplicației este de a oferi vizibilitate și sportivilor care nu ar putea beneficia de un „scouter”

Printre cele peste 80 de cluburi partenere se numără echipe braziliene de renume, precum Santos FC şi Corinthians.

Lansarea aplicaţiei în Europa este programată pentru luna ianuarie, începând cu Germania, Austria şi Elveţia, existând planuri pentru o extindere ulterioară pe întregul continent.

Nick Rappolt a subliniat că, deşi tinerii talentaţi pot câştiga cu uşurinţă vizibilitate pe platforme precum Instagram sau TikTok, adevărata provocare rămâne aceea de a fi, într-adevăr, remarcaţi.

Potrivit acestuia, aplicaţia nu îşi propune să înlocuiască scouterii care activează pe teren, ci să faciliteze identificarea jucătorilor şi să ajute la stabilirea unei legături între aceştia şi cluburi.

Compania, cu sediul în cantonul elveţian Zug, îi are printre investitori pe bancherul elveţian Boris Collardi (fost şef al băncii Julius Baer şi, ulterior, partener în cadrul băncii Pictet), pe fostul preşedinte al clubului FC Basel, Bernhard Burgener, şi pe Murat Yakin, actualul selecţioner al Elveţiei.

„Văd mulţi jucători talentaţi care încearcă, dar pentru care visul nu a devenit realitate", a explicat Murat Yakin pentru AFP, menţionând că aplicaţia oferă „o a doua şansă" unor tineri fotbalişti.

În plus, a subliniat el, raportul generat de aplicaţie - care identifică punctele forte şi punctele slabe - poate fi extrem de valoros pentru tinerii jucători care „nu beneficiază de îndrumarea unui antrenor sau a unui scouter".