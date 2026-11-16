Ceea ce părea inițial o glumă s-a dovedit a fi o intervenție reală de salvare. Doi turiști care urcau spre vârful Tolsti vrh, din Slovenia, au fost nevoiți să se refugieze într-un copac după ce un berbec extrem de agresiv le-a blocat drumul și a început să-i atace, potrivit 24ur.

Salvatorii montani din Kranj au povestit că, la început, au crezut că apelul celor doi este o glumă. Bărbații le-au spus că au întâlnit un berbec care nu îi lăsa să-și continue traseul și care devenise tot mai agresiv.

„Era un mascul atât de dominant, încât cei doi turiști au fost nevoiți să se urce într-un copac”, au relatat salvamontiștii, într-o notă amuzantă, despre una dintre cele mai neobișnuite intervenții din acest an.

Nici după ce au urcat în copac, berbecul nu s-a liniștit. Animalul a continuat să se izbească de trunchi și să-i țină pe cei doi blocați în copac. A fost atât de înverșunat, încât și-ar fi rupt o parte dintr-un corn în timpul atacurilor.

Situația a durat aproximativ două ore. Cei doi au putut coborî abia după ce animalul s-a mai liniștit. Au reușit apoi să se îndepărteze cu grijă, printre copaci, până au ajuns într-un loc sigur.

Când salvamontiștii au ajuns la ei, pericolul trecuse. Cei doi au fost transportați cu un vehicul de teren până în vale. Intervenția s-a încheiat fără ca vreunul dintre ei să fie rănit.