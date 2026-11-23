Inter a început foarte bine la Bergamo, pe New Balance Arena, Francesco Pio Esposito a deschis scorul, în minutul 16. Tot Esposito a majorat diferenţa, în minutul 32, apoi Hakan Calhanoglu a ieşit accidentat, fiind înlocuit cu Sucic, potrivit News.ro.

Elmas a redus din diferenţă până la pauză, însă imediat după reluare Pio Esposito a reuşit hat-trick-ul, înscriind în minutul 53, din assistul lui Marcus Thuram.

Gazdele au marcat prin Charles de Ketelaere, în minutul 72 şi au reaprins speranţele tribunei, însă foarte repede Marcus Thuram a pătruns, a driblat portarul şi a trimis spre poartă, iar Zappacosta a oprit mingea cu mâna, pe linia porţii. S-a dictat penalti, transformat de Petar Sucic în minutul 76 şi era 4-2 pentru echipa lui Chivu.

De Ketelaere a marcat din nou, în minutul 80, iar portarul oaspeţilor, Josep Martinez, a avut două intervenţii salvatoare pe final de meci. Însă Bastoni a comis un henţ în minutul 90 şi s-a dictat penalti pentru gazde. Kessie a înscris fără emoţii şi a egalat în primul minut al prelungirilor. S-a terminat Atalanta - Inter 4-4, iar echipa lui Chivu cade pe locul 3, cu 29 de puncte, în spatele lui Lazio (32 de puncte) şi Romei (30 de puncte). Atalanta e pe locul 12, cu 15 puncte.