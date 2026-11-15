Peste 46.000 de oameni au umplut sâmbătă seară Arena Națională și au așteptat cu sufletul la gură să afle cine va ieși învingător.

Susținători ai echipei naționale au venit la terasele din Centrul Vechi pentru a sărbători împreună victoria.

Băiat: „Fantastic a fost la meci, ne bucurăm, a fost o seară specială, România a jucat excelent”.

Bărbat: „Foarte bucuroși, a învins România, ne bucurăm. Atmosfera a fost extraordinară, a meritat”.

Unii au venit de la sute de kilometri pentru a susține pe stadion echipa națională.

Suporter: „Eu am venit direct din Timișoara. Ne-am bucurat, a fost foarte fain”.

Suporter: „Nu ne-am așteptat să se joace chiar atât de bine. Din Sălaj am venit, a meritat”.

Femeie: „Am venit special pentru meci din Cluj-Napoca. Am avut emoții pentru România, dar ne bucurăm că am câștigat”.

Și suporterii polonezi au avut cuvinte de laudă pentru naționala României.

Suporter polonez: „Îmi place de Hagi. Jocul a fost incredibil”.

Suporter polonez: „Ieri am zis 7-1 pentru Polonia, dar sportivii români au jucat foarte bine”.

Ultimul joc al naționalei în grupa din Liga Națiunilor va fi contra Bosniei-Herțegovina, pe 17 noiembrie.