„Vreau (...) să le spun celor care nu m-au votat că, în fiecare moment, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru binele suprem al ţării”, a scris şeful statului pe X.

„Au existat uneori greşeli”, a recunoscut el, „dar în fiecare zi am muncit din greu, alături de multe femei şi bărbaţi remarcabili, în slujba Franţei şi a francezilor.”

În ultimii 10 ani, el susţine că s-a străduit „să încerce să-şi respecte angajamentele” şi să „trecem împreună peste crize”.

„Puteţi conta pe angajamentul meu până la capăt”, a concluzionat el.

Acest mesaj este publicat la exact 10 ani de la anunţarea candidaturii sale dintr-un centru de formare profesională din Bobigny (Seine-Saint-Denis), la câteva luni după ce părăsise guvernul lui François Hollande.

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în acea zi de 16 noiembrie 2016. Şi tuturor celor care, alăturându-se lor, m-au susţinut, s-au implicat, mi-au acordat încredere şi mi-au permis să îndeplinesc această misiune”, a mai scris el.

Preşedintele, care nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv, îşi va încheia al doilea mandat de cinci ani pe 13 mai.