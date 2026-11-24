Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid şi Barcelona urmăresc cu atenţie situaţia sa, pe fondul incertitudinii care planează asupra clubului englez din cauza problemelor financiare din Premier League, scrie News.ro.

O eventuală plecare a atacantului ar marca una dintre cele mai importante tranzacţii ale viitoarei perioade de transferuri de vară. Contractul său cu City se întinde până în iunie 2034, dar situaţia instituţională a clubului ar putea influenţa deciziile privind viitorul său.

Informaţiile publicate de TuttoJuve şi preluate de alte mass-media indică faptul că Manchester City ar putea accepta o ofertă de aproximativ 150 de milioane de euro pentru Haaland. Suma respectivă ar permite clubului să ia în considerare un transfer, chiar dacă atacantul are contract pentru următoarele opt sezoane.

Printre echipele care îi urmăresc situaţia se numără şi Liverpool. Echipa de la Anfield ar fi atentă la orice schimbare în viitorul norvegianului, deşi ar trebui să concureze cu trei cluburi care au, la rândul lor, argumente solide pentru a încerca să-l transfere.

Paris Saint-Germain reprezintă o altă alternativă în această cursă. Clubul francez dispune de resursele financiare necesare pentru a realiza o tranzacţie de această amploare, în timp ce cele două mari echipe din LaLiga îl urmăresc de ceva vreme pe atacant.

Suma de 150 de milioane de euro reprezintă, deocamdată, o evaluare atribuită clubului Manchester City şi nu o sumă confirmată oficial de clubul englez.

De asemenea, nu există dovezi că vreunul dintre cei patru pretendenţi ar fi prezentat o ofertă oficială, scrie fichaje.com.

Totul depinde de cum va reuși City să își rezolve dificultățile financiare

Interesul manifestat de Real Madrid şi Barcelona are o componentă strategică. Ambele cluburi consideră că situaţia instituţională a echipei Manchester City ar putea modifica condiţiile unei eventuale negocieri în cursul anului 2027.

Procedura financiară a Premier League rămâne unul dintre factorii care alimentează speculaţiile. Cazul vizează presupuse încălcări ale normelor economice corespunzătoare diferitelor exerciţii financiare, deşi City şi-a apărat poziţia, iar procesul rămâne supus hotărârilor şi căilor de atac corespunzătoare.

Vara viitoare pare a fi momentul potrivit pentru a analiza o posibilă tranzacţie. Haaland va avea atunci 26 de ani şi îi vor mai rămâne încă şapte sezoane de contract, un factor care îi conferă clubului Manchester City o poziţie importantă în negocieri.

Situaţia financiară din Premier League ar putea modifica acest scenariu, dar nu garantează că clubul va fi nevoit să-şi vândă jucătorii de bază. De asemenea, nu există nicio confirmare că atacantul ar fi decis să părăsească Etihad Stadium.

Cei patru pretendenţi vor trebui să aştepte pentru a afla cum evoluează procedura şi care este poziţia definitivă a clubului englez.

Erling Haaland ar putea fi protagonistul uneia dintre marile tranzacţii din vara anului 2027, cu Liverpool, PSG, Real Madrid şi Barcelona în aşteptarea unei posibile evaluări de 150 de milioane de euro. Rezolvarea situaţiei financiare a clubului City şi voinţa jucătorului vor determina paşii următori.