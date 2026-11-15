"Sunt fericit pentru băieţi, victoria aduce bucurie, entuziasm. Echipa a arătat bine. Au fost mult mai conectaţi, mult mai bine au stat în teren. Şi în atac, am ştiut să atacăm. Sunt lucruri bune, putem începe să construim o mentalitate de câştigători. Acasă publicul a făcut diferenţa, sper să jucăm afară ca şi acasă. Coman de când s-a născut a jucat vârf, nu e noutate pentru mine. Am văzut că e în formă, în atac avem un talent. Este un proces care trebuie urmat, e de muncă, ne dorim să ajungem sus, să facem lucruri frumoase, să bucurăm românii. Mergem în Bosnia să jucăm la victorie, moralul e bun şi sper să intrăm cu o echipă bună", a declarat Hagi la Antena 1, citată de News.ro.

România, victorie cu Polonia pe Arena Națională, în Liga Națiunilor

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, selecţionata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor.

Tricolorii şi-au luat astfel revanşa după înfrângerea cu 6-0 de la Varşovia, din octombrie. Sunt primele puncte obţinute de România în grupă şi primele pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner.

Golurile au fost marcate de Cicâldău, în minutul 68 şi Dennis Man, în minutul 72, respectiv Benedyczak '82.

Tricolorii au deschis scorul prin Coman, în minutul 59, dar golul a fost anulat după consultarea VAR, pentru un fault la faza dinaintea golului.

În tribune au fost peste 45.000 de fani.

România va juca ultimul meci din acest an, marţi, de la ora 21.45, cu Bosnia.