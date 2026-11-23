Tehnicianul nerazzurrilor a declarat că jucătorii săi „au picat examenul” într-o seară haotică la Bergamo, în care au pierdut de trei ori un avantaj de două goluri, potrivit Yahoo.

Revenirea spectaculoasă a Atalantei a umbrit hat-trick-ul lui Pio Esposito

Atalanta a obținut dramatic un punct la Bergamo, grație celui de-al doilea gol marcat de Charles De Ketelaere și unui penalty transformat de Franck în minutele de prelungire, după ce Petar Sucic înscrisese de la 11 metri pentru 4-2.

Finalul dramatic a umbrit o seară memorabilă pentru Pio Esposito, care, după evoluțiile bune din Liga Națiunilor pentru Italia, a reușit primul său hat-trick în Serie A.

Frustrarea celor de la Inter a fost amplificată de două faze controversate de penalty. Oaspeții au considerat că Davide Zappacosta ar fi trebuit să primească un cartonaș roșu, nu doar unul galben, după ce a respins mingea cu cotul de pe linia porții. Ulterior, Alessandro Bastoni a provocat penalty-ul decisiv, în urma unui henț involuntar, cu brațele ridicate deasupra umerilor.

Chivu critică prestația lipsită de fermitate a jucătorilor lui Inter

Într-o declarație acordată DAZN Italia, Cristian Chivu a criticat lipsa de determinare a echipei sale.

„Am condus cu 2-0, 3-1 și 4-2, iar acesta este marele nostru regret”, a spus Chivu după meci. „Aveam o idee despre ceea ce trebuia să facem, dar nu am pus-o în practică. Ar fi trebuit să gestionăm avantajul, iar atunci când am simțit că se apropie de noi, am refăcut imediat diferența de două goluri.

Cred că am picat examenul în ultimele minute. Este greu de explicat de ce nu am reușit să păstrăm avantajul. Trebuie să felicităm Atalanta, pentru că a simțit că suntem puțin superficiali și a început să trimită centrări în careu, să aducă mai mulți jucători acolo, în timp ce noi am fost mai moi decât de obicei.

Îmi pare rău, consider că am făcut cadou două puncte, dar vom învăța din asta și vom ști că nu trebuie să lăsăm intensitatea și mentalitatea să scadă în meciurile următoare.”

Chivu a evidențiat și greșelile comise la fazele fixe și în propriul careu.

„Al doilea gol al Atalantei a venit după un corner, identic cu unul la care Pepo tocmai avusese o intervenție excelentă cu câteva momente înainte, așa că nu am învățat nimic din acea fază”, a continuat Chivu.

„Când am ajuns la 4-2, apărarea noastră a rămas statică într-o situație haotică. Avem nevoie de o anumită determinare și concentrare în astfel de momente, iar astăzi am fost neglijenți la acest capitol.”

Chivu a modificat așezarea jucătorilor de pe benzi spre finalul partidei, dar a insistat că mentalitatea a fost cea mai importantă problemă.

„Am simțit că avem dificultăți pe benzi, parțial pentru că eram prea moi și le permiteam prea ușor să găsească spații pentru centrări. Am decis să-l mut pe Marcus Thuram în bandă, pentru a-l ajuta pe Djed Spence în ultimele minute”, a adăugat Chivu.

„Este vorba despre dorința de a intra în dueluri, de a fi mai hotărât, nu doar de a aduna jucători în spatele mingii, pentru că, dacă nu ai intensitatea potrivită, o singură greșeală te poate costa scump.”

Problemele din apărare afectează ambițiile lui Inter

Deși acesta a fost primul rezultat de egalitate al lui Inter în acest sezon, alături de 11 victorii și trei înfrângeri în toate competițiile, problemele defensive ale echipei ies în evidență. Inter a primit 17 goluri în 12 meciuri din Serie A, mai multe decât oricare altă echipă din primele șase locuri.

Întrebat dacă acest bilanț defensiv îl îngrijorează mai mult decât punctele pierdute, Chivu a cerut o reacție rapidă din partea echipei.

„Primim prea multe goluri pentru un club care are ambiții mari, dar trebuie să facem ceea ce am făcut la Rotterdam și cu Como, să reacționăm după un eșec, nu să privim în urmă.

Trebuie să învățăm că nu este suficient doar să controlăm o situație, ci trebuie să continuăm să dăm 100% până la fluierul final”, a concluzionat antrenorul lui Inter.

Inter trebuie să își recapete intensitatea înaintea următoarelor meciuri

Inter trebuie acum să treacă rapid peste această partidă și să nu insiste asupra ocaziilor ratate, luând drept exemplu reacțiile pozitive avute anterior la Rotterdam și împotriva lui Como.

Cu 11 victorii în 15 meciuri disputate în toate competițiile, echipa lui Chivu rămâne una puternică atunci când este concentrată, cu condiția să elimine greșelile individuale și să mențină intensitatea până la finalul partidelor.