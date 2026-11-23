BBC Three Counties Radio relatează că românul urmează să devină al şaselea antrenor al "viespilor" în ultimele 18 luni, după ce clubul l-a demis pe Alessio Dionisi în urma înfrângerii cu 4-0 suferite sâmbătă pe terenul lui Sheffield United. Acest meci a fost al 18-lea al lui Dionisi la cârma echipei, relatează Agerpres.

Se preconizează că Edward Iordănescu va sosi marţi în Regatul Unit pentru a semna contractul său. El intenţionează să aducă trei membri ai staffului şi speră să fie pe bancă la meciul de miercuri din Championship, disputat pe teren propriu împotriva lui Blackburn Rovers.

Edward Iordănescu a condus România la EURO 2024, unde echipa a terminat pe primul loc în grupă, în faţa Belgiei - toate cele patru formaţii acumulând câte patru puncte în trei meciuri -, înainte de a fi învinsă cu 3-0 de Olanda în optimile de finală.

Tehnicianul - al cărui tată, Anghel, a fost selecţioner al naţionalei României în trei mandate, conducând echipa la două Cupe Mondiale şi două Campionate Europene - a pregătit ultima oară formaţia poloneză Legia Varşovia, de care s-a despărţit în octombrie 2025.

A fost al nouălea club pentru antrenorul în vârstă de 48 de ani, într-o carieră de 15 ani care a inclus, printre altele, gruparea bulgară ŢSKA Sofia, precum şi FCSB şi CFR Cluj, în ţara sa natală.

Dionisi, care a lăsat "viespile" pe locul 21, la patru puncte de zona retrogradării, fusese numit în funcţie abia în luna iunie, după plecarea lui Ed Still, care, la rândul său, a rezistat pe Vicarage Road doar trei luni.

Still, Javi Gracia şi Paulo Pezzolano au primit contracte cu normă întreagă după plecarea lui Tom Cleverley în mai 2025.

Italianul în vârstă de 46 de ani a fost al 12-lea antrenor principal al lui Watford, fără a-i lua în calcul pe cei interimari, de la finalul sezonului 2020-2021. Plecarea sa lasă formaţia în căutarea celui de-al 25-lea antrenor de când familia Pozzo a preluat clubul, în 2012.

Watford a avut 57 de antrenori principali în cei 145 de ani de istorie.