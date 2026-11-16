A patra generație a modelului, programată pentru lansare în 2028, va aduce o premieră pentru marca românească: o versiune complet electrică. Prin această schimbare, Dacia vrea să își consolideze poziția pe piață și să facă față concurenței tot mai puternice, în special din partea producătorilor chinezi, relatează Autobild.es.

Grupul Renault, din care face parte Dacia, consideră că nu mai este singurul producător care oferă mașini bine echipate la prețuri accesibile. În acest an, marca a pierdut teren în fața unor concurenți precum BYD și EBRO. În plus, producătorii europeni au lansat versiuni electrice ale unor modele de mici dimensiuni, precum Fiat 500 și Renault Twingo, ceea ce a intensificat competiția.

În premieră, varianta 100% electrică

Noua generație Sandero este așteptată în 2028 și va include, pentru prima dată, o variantă 100% electrică. Dacia consideră că această versiune este necesară pentru reducerea emisiilor flotei sale și pentru respectarea normelor europene de mediu.

Pentru a evita creșterea semnificativă a costurilor de producție, inginerii au adaptat o arhitectură tehnică existentă. În locul unei platforme dedicate, aceștia au modificat baza tehnică utilizată de Renault Clio, astfel încât să poată integra un motor electric și un pachet de baterii sub podeaua habitaclului. Proiectul prevede și reducerea greutății mașinii cu aproximativ 100 de kilograme, pentru îmbunătățirea eficienței.

Dacia vrea să păstreze și prețul competitiv al modelului, astfel încât Sandero să rămână o opțiune accesibilă atât în versiunile cu motoare termice, cât și în cele electrificate. Totodată, noua generație ar urma să contribuie la schimbarea imaginii mărcii, asociată până acum în special cu mașinile ieftine.

Ce autonomie ar putea avea Dacia Sandero electrică

Potrivit informațiilor publicate până acum, versiunea electrică ar urma să utilizeze componente disponibile în cadrul grupului Renault. Printre acestea se numără motorul electric folosit deja pe Renault 5, cu o putere de 107 CP, și o baterie LFP cu o capacitate de 44 kWh.

Autonomia estimată ar putea depăși 400 de kilometri, conform standardului WLTP. Dacă aceste date se confirmă, Sandero electric ar putea oferi o autonomie competitivă pentru o mașină destinată în principal deplasărilor urbane și utilizării zilnice.

Gama va include în continuare versiuni cu motoare termice, dar și variante hibride, inclusiv sisteme full-hybrid.

Interior reproiectat și portbagaj de peste 400 de litri

Și interiorul va fi redesenat, după direcția adoptată deja de Dacia pentru modelele sale mai mari. Habitaclul va avea un design mai simplu, cu linii bine conturate și suprafețe texturate. Producătorul ar urma să păstreze comenzile fizice, în loc să se bazeze exclusiv pe ecrane tactile.

Portbagajul ar urma să aibă o capacitate de peste 400 de litri, peste cea oferită de principalii concurenți ai modelului.

Producția va continua în fabricile existente, centrul principal urmând să rămână în Maroc. Menținerea acestei structuri industriale ar trebui să contribuie la limitarea costurilor de producție.

Prețul versiunii electrice este estimat la aproximativ 18.500-20.000 de euro, înainte de eventualele subvenții acordate de autorități.

Noua generație Dacia Sandero ar urma să fie prezentată în primăvara anului 2028, iar lansarea comercială este programată pentru vara aceluiași an. Prin acest model, grupul Renault încearcă să își mențină poziția pe piața europeană a mașinilor accesibile, în condițiile în care concurența din partea producătorilor chinezi și a mărcilor europene devine tot mai puternică.