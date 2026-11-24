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Un final de carieră cu adevărat haotic pentru Cristiano Ronaldo. Acasă, în Portugalia, epilogul incredibilei sale aventuri în tricoul naţionalei, după 234 de selecţii şi 146 de goluri, a devenit o adevărată psihodramă. Dar, la 41 de ani, CR7 pare să fie uşor împins spre retragere şi în Arabia Saudită, scrie News.ro.

Cel puţin aceasta este părerea fostului fundaş internaţional saudit Hussein Abdulghani (111 selecţii), care a jucat şi el la Al-Nassr între 2009 şi 2017. Acest fost fundaş lateral nu-şi ascunde părerea, considerând că Ronaldo a devenit „o problemă” pentru clubul cu sediul în Riad.

„Toată lumea ştie care este problema echipei Al-Nassr, dar toată lumea se preface că nu o vede”, a declarat Hussein Abdulghani în cadrul emisiunii „Nadeena”, difuzată pe canalul de televiziune saudit MBC1.

„Toată lumea este de acord că Ronaldo a fost un mare jucător, dar întrebarea care se pune astăzi este dacă este un jucător util echipei, mai ales în meciurile echilibrate”.

Cristiano Ronaldo mai trebuie să înscrie 14 goluri pentru a ajunge la 1.000

Când Mohammed Noor, şi el fost internaţional saudit care a jucat la Al-Nassr şi Al-Ittihad, afirmă că rolul unui atacant este să înscrie, Abdulghani îl întreabă dacă i-ar plăcea să-l vadă jucând la Al-Ittihad. Răspunsul lui Noor: „Nu”.

Pentru Abdulghani, „un atacant nu poate să înscrie un gol şi să fie o povară pentru echipă pe tot restul meciului. El (Ronaldo) nu mai poate face diferenţa. Al-Nassr are nevoie de un atacant capabil să găsească soluţii, nu de cineva care e pe teren doar ca să fie prezent timp de 90 de minute”.

Iar fostul fundaş se face purtătorul de cuvânt al ceea ce gândesc suporterii despre deţinătorul a cinci Baloane de Aur: „Se roagă ca Ronaldo să înscrie al miilea său gol şi ca toată povestea asta să se termine odată pentru totdeauna”.

Răbdare... După ce a marcat vineri al 986-lea gol împotriva echipei Al-Ahli, Cristiano Ronaldo se află la doar 14 goluri de pragul de 1.000 de goluri.