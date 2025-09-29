Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine

Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces.

Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al fimei românești Euro Strada, cu sediul în Brașov, specializată în construcția de drumuri și poduri, anunță Profit.

Duna Aszfalt a preluat 75% din acțiuni de la proprietara Angela Țibre, iar restul de 25% a fost cedat unei alte firme maghiare, Minerva Bizalmi, în relație de acționariat cu Duna.

Duna Aszfalt este una dintre cele mai mari întreprinderi de construcții central-europene, aflate în posesia lui László Szijj, al cărui avion privat e folosit constant de premierul Viktor Orban.

Omul de afaceri are și un iaht pe care au fost surprinși de presă mai mulți fruntași Fidesz, printre care și ministrul de Externe, Péter Szijjártó.

Euro Strada a avut anul trecut afaceri de 280 milioane lei și un profit net de 56,6 milioane lei, cu peste 100 de angajați.

Firme cumpărate la vecini, pentru acces la fondurile europene la care Ungaria nu mai are acces din cauza lui Viktor Orban

Presa independentă de la Budapesta scria în 2024 că entități controlate de guvernul Ungariei sau de afaceriști apropiați partidului de guvernare încearcă să facă achiziții în afara țării pentru a putea participa la contracte din fonduri UE.

Companiile ungare vânează firme de construcții sau din energie din statele învecinate deoarece Ungaria are mare parte din fondurile europene blocate. Duna Aszfalt a cumpărat anul trecut una dintre cele mai mari firme poloneze de construcții de drumuri, Mota-Engil Central Europe (MECE).

Firma poloneză este deja implicată în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri UE, bani la care Ungaria nu mai are acces din cauza sancțiunilor impuse de Bruxelles pentru nerespectarea statului de drept.

În plus, șeful firmei ungare a anunțat că grupul său caută posibile noi ținte de achiziții în Cehia, o altă țară cu șantiere în plină expansiune, finanțate tot din fonduri europene.

