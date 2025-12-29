Anunțul Administrației Naționale Apele Române despre Barajul Paltinu. ”Este inevitabil”

Stiri Sociale
29-12-2025 | 15:32
barajul paltinu
Discovering Romania

Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”.

autor
Cristian Anton

Instituţia precizează că duminică au fost realizate noi intervenţii tehnice la baraj, fiind repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiţii strict controlate.

Totodată, afirmă că, pe termen mediu, este inevitabilă o intervenţie majoră la barajul Paltinu, care va include repunerea în funcţiune a echipamentelor golirii de fund, precum şi alte proceduri necesare pentru utilizarea sigură şi sustenabilă a acestei surse de apă pe termen lung.

”Administraţia Naţională „Apele Române” informează că, în cursul zilei de duminică, 28 decembrie, au fost realizate noi intervenţii tehnice la Barajul Paltinu, în continuarea operaţiunilor desfăşurate în ultimele săptămâni pentru stabilizarea şi readucerea în parametri de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă. În cadrul acestei etape, au fost repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiţii strict controlate. Astfel, în jurul orei 10.00, a fost pus în funcţiune al doilea grup hidro, cu un debit de aproximativ 2,5 mc/s, concomitent cu închiderea prizei de suprafaţă”, informează ANAR.

Evacuarea controlată către lacul de acumulare Voila a fost iniţiată numai după scăderea turbidităţii sub pragul de 700–800 NTU, după aproximativ 2–3 ore, fiind menţinut un debit constant de 4–4,5 mc/s până la refacerea rezervei din barajul Voila.

Citește și
apa prahova
Apa potabilă a revenit în aproape toate localitățile din Prahova, afectate de criza de la Paltinu. Anunțul Apelor Române

Lucrările de la Barajul Paltinu trebuie să continue

Întregul proces s-a desfăşurat pe o durată totală de maximum 10–12 ore, sub monitorizare permanentă, cu separarea strictă a fluxurilor cu turbiditate ridicată, fără impact asupra alimentării cu apă a populaţiei.

La faţa locului au fost prezenţi Sorin Rîndaşu, directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgil Nanu, alături de membrii comandamentului care coordonează aceste intervenţii.

Ca urmare a acestor intervenţii succesive, sistemul a revenit la funcţionarea normală a barajului, cu livrarea apei prin priza hidroenergetică a CHE Paltinu, fiind astfel evitat, pe viitor, riscul suspendării alimentării cu apă a populaţiei, notează Administraţia Naţională ”Apele Române”.

Conform instituţiei, luni, la ora 6.00, coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung.

”La o lună de la debutul crizei apei în judeţul Prahova, se poate afirma că sistemul se află într-o stare de normalitate operaţională. Această etapă nu reprezintă însă finalul intervenţiilor. Lucrările la barajul Paltinu trebuie să continue, iar atenţia se concentrează, în perioada următoare, asupra măsurilor de prevenţie: creşterea capacităţilor de stocare, realizarea de rezervoare şi bazine suplimentare, forarea de puţuri, remedieri ale infrastructurii existente şi dezvoltarea de surse alternative de alimentare cu apă”, se arată în comunicatul ANAR.

ANAR: Criza de la Barajul Paltinu a avut un impact social major

Administraţia ”Apele Române” anunţă, însă, că, pe termen mediu, este inevitabilă o intervenţie majoră la barajul Paltinu, care va include repunerea în funcţiune a echipamentelor golirii de fund, precum şi alte proceduri necesare pentru utilizarea sigură şi sustenabilă a acestei surse de apă pe termen lung.

Conform ANAR, Barajul Paltinu reprezintă o construcţie de importanţă strategică pentru judeţul Prahova, realizată într-o perioadă în care soluţiile inginereşti au fost adaptate unui relief dificil şi unui regim hidrologic complex. Unicitatea sa constă atât în rolul multiplu - alimentare cu apă, producere de energie şi apărarea împotriva inundaţiilor - cât şi în modul specific de exploatare şi întreţinere necesar pentru a răspunde cerinţelor actuale.

”Criza de la Barajul Paltinu a avut un impact social major şi, deşi a fost intens dezbătută în spaţiul public şi politic, soluţionarea acesteia a fost una strict administrativă, realizată printr-o echipă constituită la nivel judeţean, formată din specialişti ai fiecărei instituţii implicate, cu decizii fundamentate tehnic şi aplicate etapizat”, mai arată ANAR.

Fake news distribuit online privind demolarea barajelor. Miniștrii Mediului și Energiei au depus plângere la DIICOT

Sursa: News.ro

Etichete: apele romane, baraj, paltinu,

Dată publicare: 29-12-2025 15:32

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Apele Române clarifică situația „fisurilor” de pe barajul Paltinu: „Nu există pericol pentru populație sau infrastructură”
Stiri actuale
Apele Române clarifică situația „fisurilor” de pe barajul Paltinu: „Nu există pericol pentru populație sau infrastructură”

„Apele Române” precizează că urmele de pe barajul Paltinu din fotografii nu reprezintă o fisură activă și nu pun în pericol populația sau infrastructura din aval.

Apa potabilă a revenit în aproape toate localitățile din Prahova, afectate de criza de la Paltinu. Anunțul Apelor Române
Stiri actuale
Apa potabilă a revenit în aproape toate localitățile din Prahova, afectate de criza de la Paltinu. Anunțul Apelor Române

Administraţia Naţională ‘Apele Române’ anunţă că, după evenimentele de la Barajul Paltinu, toate localităţile din judeţul Prahova beneficiază de apă potabilă, cu excepţia comunei Aluniş, unde furnizarea apei se face cu restricţii.

Factură redusă substanțial în ianuarie pentru localnicii afectați de criza apei de la Paltinu
Stiri actuale
Factură redusă substanțial în ianuarie pentru localnicii afectați de criza apei de la Paltinu

Oamenii afectați de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița vor plăti o factură mai mică în ianuarie.

Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control
Stiri actuale
Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control

În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu, pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica, anunță Consiliul județean Prahova.

DSP menține interdicția de consum al apei în trei localități afectate de criza de la barajul Paltinu
Stiri actuale
DSP menține interdicția de consum al apei în trei localități afectate de criza de la barajul Paltinu

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova anunţă, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu.

Recomandări
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Decembrie 2025

54:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28