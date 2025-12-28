O româncă stabilită în Franța a descoperit că avea un vierme de 11 cm în frunte și a fost la un pas să-și piardă ochiul stâng

O tânără româncă stabilită în Franța a fost la un pas să-și piardă ochiul stâng, după ce un vierme și-a făcut „cuib” în fruntea ei, într-un caz extrem de rar care a șocat medicii, scrie Le Tribunal Du Net.

Parazitul a fost descoperit abia după ce femeia a simțit mișcări ciudate în zona frunții și s-a prezentat urgent la spital.

Totul a început cu un mic nodul de pe tâmpla dreaptă, aparent inofensiv, care părea că dispare de la sine. Crezând că nu este ceva grav, tânăra nu a consultat inițial un medic.

Situația s-a complicat când nodulul a început să se miște, iar femeia a mers de urgență la spital. Acolo, medicii au descoperit un vierme de 11 cm chiar lângă ochiul stâng și au reușit să-l îndepărteze cu succes. Operația a fost documentată și inclusă în „New England Journal of Medicine”, dat fiind caracterul extrem de rar al cazului.

Potrivit specialiștilor, viermele aparține speciei Dirofilaria repens, un parazit care în mod obișnuit infectează câini, vulpi, ratoni sau lupi. În cazul pacientei, larva a fost transmisă probabil printr-o mușcătură de țânțar care sugea sângele unui câine infestat, iar larva s-a dezvoltat pe fruntea tinerei, neputând supraviețui în sângele uman.

Medicul care a tratat cazul a explicat că tânăra a avut noroc, deoarece viermele nu s-a mișcat de pe frunte și nu i-a afectat organele interne, cum ar fi plămânii, unde ar fi putut provoca complicații mult mai grave. După operație, femeia nu a suferit alte efecte pe termen lung, însă experiența rămâne un semnal de alarmă asupra riscurilor parazitare rare, dar serioase.

