Șoferii de mașini hibride sunt de trei ori mai expuși la accidente mortale decât cei cu mașini pe benzină. Care sunt motivele

Stiri externe
28-12-2025 | 16:27
masini
Shutterstock

Experții în siguranța rutieră cer o anchetă după ce date recente arată că șoferii de mașini hibride au de trei ori mai multe șanse să moară decât cei care conduc mașini pe benzină.

autor
Lorena Mihăilă

Anul trecut au murit 122 de persoane în accidente cu mașini hibride, comparativ cu 777 în accidente implicând mașini pe benzină.

Însă, deoarece mașinile hibride sunt aproape de 20 de ori mai puține decât cele pe benzină pe șoselele din Marea Britanie asta înseamnă că hibridele au de trei ori mai multe șanse să fie implicate într-un accident fatal, arată datele Departamentului pentru Transport analizate de Daily Mail.

Experții consideră că rata mai mare a mortalității ar putea fi explicată prin combinația motoarelor pe benzină cu baterii și motoare electrice, care pot fi mai greu de controlat și mai predispuse la incendii.

RAC Foundation, o organizație de cercetare în transporturi, a cerut înființarea unui „departament de anchetă dedicat” pentru a analiza această tendință. „Este momentul să avem o resursă specializată pentru a aborda riscurile de siguranță rutieră”, a declarat directorul Steve Gooding.

Citește și
accident olt
Grav accident în judeţul Olt, cu 11 maşini implicate. Momentul impactului, surprins în imagini. VIDEO

Bateriile mașinilor hibride ar putea fi o problemă

Bateriile mașinilor hibride ar putea fi, de asemenea, o problemă. Acestea pot fi deteriorate de căldura motorului, care atinge temperaturi extrem de ridicate, crescând riscul de incendiu.

Curentul electric ridicat din mașină sporește, de asemenea, riscurile pentru pasageri în caz de accident. Salvatorii au nevoie de instruire specială și echipamente adaptate pentru a gestiona incendiile hibride și gazele toxice potențiale.

Unii experți susțin că mulți șoferi de mașini hibride – în special taximetriști – parcurg multe kilometri datorită eficienței combustibilului, ceea ce poate crește riscurile pe măsură ce bateriile se degradează.

Cele mai sigure vehicule

Datele arată că mașinile diesel sunt puțin mai sigure, iar vehiculele electrice (EV) sunt cele mai sigure, provocând doar 23 de decese anul trecut, în ciuda faptului că există aproape 2 milioane de EV pe drumurile britanice.

Nicholas Lyes, de la organizația de siguranță rutieră IAM RoadSmart, a explicat că „hibridele plug-in sunt adesea mai grele și mai complexe, deoarece funcționează atât pe motor cu combustie, cât și pe baterie”. Acestea au două surse de energie, două sisteme de răcire și un sistem electronic mai complicat, ceea ce poate genera „scenario de incendiu complexe”, mai greu de stins de pompieri.

O analiză a companiei de asigurări Tusker arată că hibridele au un risc aproape de trei ori mai mare de a lua foc: 3.475 de incendii la 100.000 de vehicule, comparativ cu alte tipuri de mașini.

În prezent, în Marea Britanie există mai puțin de un milion de hibride, iar popularitatea lor a stagnat.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert

