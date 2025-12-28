Coloșii lui Memnon. Moment impresionant în Egipt. Două statui ”colosale” ale unui faraon au fost dezvăluite publicului

Autoritățile din Egipt au dezvăluit două statui colosale ale unui faraon în orașul Luxor, după ce acestea au fost renovate - o acțiune a Guvernului cu scopul de a atrage mai mulți turiști în țară.

Statuile gigantice din alabastru, cunoscute sub numele de Coloșii lui Memnon, au fost reasamblate în cadrul unui proiect de renovare care a durat aproximativ două decenii, potrivit Associated Press.

Ele îl reprezintă pe Amenhotep al III-lea, care a domnit în Egiptul antic în urmă cu aproximativ 3.400 de ani.

„Astăzi sărbătorim, de fapt, finalizarea și ridicarea acestor două statui colosale”, a declarat Mohamed Ismail, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților.

Ismail a spus că acești coloși au o mare importanță pentru Luxor, un oraș cunoscut pentru templele sale antice și alte antichități. Ele reprezintă, de asemenea, o încercare de a „reînvia aspectul pe care îl avea cu mult timp în urmă acest templu funerar al regelui Amenhotep al III-lea”, a spus Ismail.

Amenhotep al III-lea, unul dintre cei mai proeminenți faraoni, a domnit în timpul celor 500 de ani ai Noului Regat, care a fost cea mai prosperă perioadă pentru Egiptul antic.

Faraonul, a cărui mumie este expusă într-un muzeu din Cairo, a domnit între 1390 și 1353, o perioadă pașnică cunoscută pentru prosperitatea și marile construcții, inclusiv templul său funerar, unde se află Colosii lui Memnon, și un alt templu, Soleb, în Nubia.

Coloșii au fost răsturnați de un puternic cutremur în urmă cu aproximativ 1.200 de ani, care a distrus și templul funerar al lui Amenhotep al III-lea, a declarat Mohamed Ismail, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților. Un cutremur anterior a lăsat templul și coloșii parțial distruși.

Acestea au fost fragmentate și parțial extrase, iar piedestalele lor au fost dispersate. Unele dintre blocurile lor au fost reutilizate în templul Karnak, dar arheologii le-au adus înapoi pentru a reconstrui coloșii, potrivit Ministerului Antichităților.

La sfârșitul anilor 1990, o misiune egipteano-germană, prezidată de egiptologul german Hourig Sourouzian, a început să lucreze în zona templului, inclusiv la reasamblarea și renovarea coloșilor.

„Acest proiect are în vedere ... salvarea ultimelor rămășițe ale unui templu odinioară prestigios”, a spus ea, vorbind pe terenul templului, care se află acum la doi metri deasupra nivelului original al complexului.

Statuile îl înfățișează pe Amenhotep al III-lea așezat, cu mâinile sprijinite pe coapse, cu fețele îndreptate spre est, spre Nil și soarele răsărit. Ei poartă coifuri și fuste regale plisate, care simbolizează domnia divină a faraonului. Alte două statui mici, așezate la picioarele faraonului, o înfățișează pe soția sa, Tiye.

Coloșii — de 14,5 metri și, respectiv, 13,6 metri — domină intrarea în templul regelui de pe malul vestic al Nilului.

Complexul de 35 de hectare este considerat a fi cel mai mare și mai bogat templu din Egipt și este de obicei comparat cu templul din Karnak, tot în Luxor.

Coloșii au fost ciopliți în alabastru egiptean din carierele din Hatnub, în Egiptul Mijlociu. Au fost fixați pe piedestale mari cu inscripții care indicau numele templului, precum și al carierei.

Spre deosebire de alte sculpturi monumentale din Egiptul antic, coloșii au fost parțial asamblați din piese sculptate separat, care au fost fixate în miezul monolitic din alabastru al fiecărei statui, a transmis ministerul.

Dezvelirea de la Luxor a avut loc la doar șase săptămâni după inaugurarea mult amânatului Muzeu Egiptean, piesa centrală a eforturilor guvernului de a stimula industria turistică a țării și de a aduce bani în economia aflată în dificultate.

Mega-proiectul este situat în apropierea faimoaselor piramide din Giza și a Sfinxului.

Sectorul turistic, care depinde în mare măsură de bogatele artefacte faraonice ale Egiptului, a suferit în urma anilor de tulburări politice și violențe care au urmat revoltei din 2011. În ultimii ani, sectorul a început să-și revină după pandemia de coronavirus și în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei – ambele țări fiind surse importante de turiști care vizitează Egiptul.

„Acest sit va fi un punct de interes pentru mulți ani de acum înainte”, a declarat ministrul turismului și antichităților, Sherif Fathy, care a participat la ceremonia de inaugurare. „În Luxor se întâmplă mereu lucruri noi.”

Un număr record de aproximativ 15,7 milioane de turiști au vizitat Egiptul în 2024, contribuind cu aproximativ 8% la PIB-ul țării, potrivit cifrelor oficiale.

Ministrul Fathy a declarat că se așteaptă ca aproximativ 18 milioane de turiști să viziteze țara în acest an, autoritățile sperând la 30 de milioane de vizitatori anual până în 2032.

