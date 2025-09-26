În plină campanie electorală, Viktor Orban scutește de impozitul pe venit mamele cu 3 copii, chiar dacă aceștia sunt adulți

Mamele cu 3 copii din Unagrai vor fi scutite de la 1 octombrie de impozitul pe venit, iar de la 1 ianuarie 2026 scutirea se va aplica și mamelor cu 2 copii, a anunțat vineri subsecretarul de stat responsabil pentru familii din Guvernul Viktor Orban.

Interesant este că facilitatea este valabilă chiar dacă cei 3 copii sunt deja adulți, potrivit precizării făcute de reprezentantul Guvernului.

Trebuie precizat faptul că Viktor Orban se află în plină campanie electorală.

Subsecretarul de stat Attila Beneda a subliniat că această facilitate vizează, începând cu luna octombrie, 250.000 de mame, care vor putea păstra în medie 109.000 de forinţi (279 de euro), iar odată cu intrarea în vigoare a sistemului în ianuarie, numărul beneficiarelor va creşte la un milion.

O familie cu 3 copii va economisi 9.000 de euro pe an, potrivit Guvernului

Potrivit demnitarului, odată cu scutirea de impozitul pe venit şi dublarea alocaţiei familiale, o familie cu trei copii va economisi până la 3,5 milioane de forinţi (8.957 de euro), ”o sumă foarte consistentă”.

Attila Beneda a precizat principalele criterii: să ai 3 copii şi să fii eligibil pentru alocaţia familială. Mama poate solicita scutirea în luna octombrie, atât de la angajatorul ei, cât şi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală, şi va putea beneficia de aceasta deja începând din noiembrie. Cei care vor omite acest lucru din orice motiv, pot solicita acest drept în declaraţia fiscală anuală, în acest caz vor primi scutirea retroactiv, sub forma unei sume unice.

Subsecretarul de stat a declarat că legislaţia relevantă este în deplină conformitate cu reglementările în vigoare înainte de 1999, adică orice persoană care are trei copii, care a crescut trei copii, chiar dacă aceştia sunt deja adulţi, are dreptul la scutirea de impozitul pe venit, atâta timp cât are un venit din muncă.

