Prima reacție a Rusiei după ce Trump și Zelenski au anunțat că planul de pace este „agreat 90%”

Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între Vladimir Putin şi Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters.

Putin şi Trump au discutat duminică, înaintea întâlnirii lui Trump cu Volodimir Zelenski la Miami, iar liderul american declarase că va vorbi din nou cu Putin după convorbirile cu preşedintele ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că, în prezent, nu se discută şi despre o convorbire telefonică între Putin şi Zelenski şi a reafirmat condiţia Moscovei ca trupele ucrainene să fie retrase complet din Doneţk şi Luhansk, cele două oblasturi care formează regiunea Donbas.

Volodimir Zelenski a declarat duminică seară, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “agreat în proporţie de 90%”.

Preşedintele ucrainean a mai precizat, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

În prezent, Rusia controlează o cincime din Ucraina, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie şi Herson şi mici zone din regiunile Harkov, Sumî, Mîkolaiv şi Dnipropetrovsk, potrivit estimărilor ruseşti.

