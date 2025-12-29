Premieră la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Un pacient și-a recăpătat auzul în urma unei operații

Stiri Sanatate
29-12-2025 | 15:53
Un pacient şi-a recăpătat auzul în urma unei intervenţii chirurgicale realizate în premieră la nivelul SJU Alba Iulia, prin reconstrucţia membranei timpanice cu cartilaj prin tehnica endoscopică.

„Cadrele medicale din cadrul Secţiei ORL a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia au realizat recent o intervenţie chirurgicală în premieră la nivelul unităţii medicale: miringoplastie cu cartilaj tragal realizată endoscopic. Această procedură minim invazivă de reconstrucţie a membranei timpanice a fost efectuată cu succes la un pacient diagnosticat cu perforaţie timpanică posttraumatică, însoţită de hipoacuzie de transmisie şi vertij. În urma intervenţiei, pacientul şi-a recăpătat auzul şi nu mai este nevoit să evite contactul urechii cu apa", se menţionează în comunicat.

Echipa medicală a folosit tehnologie de ultimă generație

Intervenţia a fost realizată de o echipă medicală formată dintr-un medic specialist ORL, un medic specialist ATI, asistentele şi infirmierele din cadrul blocului operator şi al Secţiei ORL, fiind posibilă şi datorită dotării spitalului cu un turn de endoscopie Karl Storz, optici endoscopice cu diferite angulaţii şi instrumentar de microchirurgie otologică.

„Chirurgia endoscopică oferă multiple beneficii pacienţilor, favorizând o vindecare mai rapidă, fiind minim invazivă şi permiţând o vizualizare directă, precisă, a câmpului operator. De asemenea, costurile sunt mai reduse comparativ cu chirurgia microscopică. Ne propunem să continuăm dezvoltarea acestui tip de intervenţii, să învăţăm permanent prin cursuri şi colaborări cu centre medicale de referinţă, pentru a oferi pacienţilor din judeţul Alba cele mai bune şanse la o viaţă normală", a explicat dr. Delia Florean, medic specialist ORL.

Referindu-se la pacientul operat, ea a menţionat că la controlul postoperator, efectuat la 10 zile, s-a constatat integritatea membranei timpanice, precum şi ameliorarea auzului, confirmată prin audiogramă tonală. 

Sursa: Agerpres

