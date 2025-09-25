Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump

Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump, în timp ce ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto vorbea la New York cu omologul rus Serghei Lavrov, într-un demers diplomatic încrucișat, urmat de un mesaj public al Ungariei: ”Rusia este de încredere”.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a purtat miercuri, la New York, discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pe tema celor mai importante probleme ale războiului din Ucraina și a cooperării economice și energetice bilaterale. În paralel, prim-ministrul ungar Viktor Orbán a purtat discuții telefonice cu președintele SUA, Donald Trump, informează Hirado.

”În urma discuțiilor cu omologul său rus, ministrul a subliniat că au trecut în revistă principalele probleme legate de războiul din Ucraina și de cooperarea economică și energetică și, în același timp, a afirmat că el și Serghei Lavrov pot discuta toate subiectele chiar și în cele mai dificile momente”, a transmis MAE maghiar.

„Ministrul Lavrov a declarat că tocmai a purtat discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, ceea ce cred că este cea mai bună veste pe care am fi putut-o primi, deoarece, atâta timp cât au loc discuții la cel mai înalt nivel dintre SUA și Rusia, putem avea încredere că va exista pace și putem avea încredere că se poate evita cel mai rău scenariu, adică izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial”, a declarat Szijjarto.

Ungaria: ”Rusia este un partener de încredere”

Ministrul maghiar de Externe a mai spus că ”Rusia este un partener de încredere în domeniul aprovizionării cu energie și că, din motive geografice și fizice, aprovizionarea Ungariei nu poate fi garantată în acest moment fără țiței și gaze naturale rusești”.

Pe de altă parte, ”guvernul ungar este, de asemenea, în contact constant cu conducerea americană”.

„Suntem, de asemenea, în contact constant cu guvernul american. Prim-ministrul a vorbit recent și cu președintele Donald Trump, iar aceștia au discutat mai multe aspecte, starea războiului, posibilitatea păcii, procesele economiei mondiale, situația rezultată din tarife și, bineînțeles, problema aprovizionării cu energie a Europei Centrale, acest lucru s-a întâmplat acum câteva ore”, a mai spus Peter Szijjarto.

