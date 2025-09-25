Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump

Stiri externe
25-09-2025 | 16:21
orban putin
IMAGO

Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump, în timp ce ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto vorbea la New York cu omologul rus Serghei Lavrov, într-un demers diplomatic încrucișat, urmat de un mesaj public al Ungariei: ”Rusia este de încredere”.

autor
Cristian Anton

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a purtat miercuri, la New York, discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pe tema celor mai importante probleme ale războiului din Ucraina și a cooperării economice și energetice bilaterale. În paralel, prim-ministrul ungar Viktor Orbán a purtat discuții telefonice cu președintele SUA, Donald Trump, informează Hirado.

În urma discuțiilor cu omologul său rus, ministrul a subliniat că au trecut în revistă principalele probleme legate de războiul din Ucraina și de cooperarea economică și energetică și, în același timp, a afirmat că el și Serghei Lavrov pot discuta toate subiectele chiar și în cele mai dificile momente”, a transmis MAE maghiar.

Ministrul Lavrov a declarat că tocmai a purtat discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, ceea ce cred că este cea mai bună veste pe care am fi putut-o primi, deoarece, atâta timp cât au loc discuții la cel mai înalt nivel dintre SUA și Rusia, putem avea încredere că va exista pace și putem avea încredere că se poate evita cel mai rău scenariu, adică izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial”, a declarat Szijjarto.

Ungaria: ”Rusia este un partener de încredere”

Ministrul maghiar de Externe a mai spus că ”Rusia este un partener de încredere în domeniul aprovizionării cu energie și că, din motive geografice și fizice, aprovizionarea Ungariei nu poate fi garantată în acest moment fără țiței și gaze naturale rusești”.

Citește și
migranti ungaria
Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE

Pe de altă parte, ”guvernul ungar este, de asemenea, în contact constant cu conducerea americană”.

Suntem, de asemenea, în contact constant cu guvernul american. Prim-ministrul a vorbit recent și cu președintele Donald Trump, iar aceștia au discutat mai multe aspecte, starea războiului, posibilitatea păcii, procesele economiei mondiale, situația rezultată din tarife și, bineînțeles, problema aprovizionării cu energie a Europei Centrale, acest lucru s-a întâmplat acum câteva ore”, a mai spus Peter Szijjarto.

Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să extindă și să adâncească războiul din Ucraina”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, gaze, donald trump, războiul din Ucraina, Viktor Orban, discutii, sustinere,

Dată publicare: 25-09-2025 16:13

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc
Stiri Diverse
Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc

Contracandidatul lui Viktor Orban în alegerile legislative din 2026, Peter Magyar, a fost atacat de vicepremierul Ungariei pentru că a spus, într-o vizită în România, că Oradea este pământ românesc.  

Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE
Stiri externe
Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE

Viktor Orban a cerut bani de la Uniunea Europeană, ca recompensă pentru că Ungaria a oprit, prin gardurile sale ridicate la frontieră, peste un milion de migranți să intre ilegal în Europa.

 

Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice
Stiri externe
Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice

Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar putea fi ultimul de acest fel.

 

Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea
Stiri externe
Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea

Donald Trump a transmis Europei să nu mai importe gaze și petrol din Rusia și să cumpere în schimb din SUA, dacă vrea ca Washingtonul să devină mai dur față de Moscova. ”Prietenul” Viktor Orban este cel mai vehement adversar al acestui scenariu.

Ungaria tânjește după coaliția China-Rusia care urmărește înfrângerea ”inamicului” SUA. ”China conduce noua ordine mondială”
Stiri externe
Ungaria tânjește după coaliția China-Rusia care urmărește înfrângerea ”inamicului” SUA. ”China conduce noua ordine mondială”

”China își asumă angajamentul de a conduce o nouă ordine mondială”, titrează o agenție maghiară de presă controlată de Viktor Orban, într-un articol din care răzbate prin toți porii admirația față de lupta contra SUA, conduse de prietenul Donald Trump.

Recomandări
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc
Stiri Politice
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan.

Cum arată relația falimentară a economiei cu salariile bugetarilor într-un singur grafic
Stiri Economice
Cum arată relația falimentară a economiei cu salariile bugetarilor într-un singur grafic

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat
Stiri actuale
Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat

Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la peste o sută de școli și unități medicale din România, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Septembrie 2025

48:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28