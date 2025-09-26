Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

26-09-2025 | 17:03
Volodimir Zelenski
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.  

Mihaela Ivăncică

”Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, anunţă pe reţele de socializare preşedintele ucrainean.

Volodimir Zelenski face acest anunţ în urma unei reuniuni cu comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, şeful Statului Major General Andrii Hnatov, ministrul Apărării Denîs Şmîhal şi adjunctul şefului său de cabinet Pavlo Palisa, precizează el.

”Comandantul-şef (al armatei Oleksandr Sârski) a prezentat raportul cu priviee la incidente recente cu drone de-a lungul frontierei ucraineano-ungare”, scrie el.

Macron și Trump
Macron: Donald Trump este în prezent "mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina

”Evaluări preliminare sugerează că ei (ungurii) ar fi putut să desfăşoare (operaţiuni de) recunoaştere asupra potenţialului economic al zonei de frontieră a Ucrainei”, anunţă şeful statului uvcrainean.

”Am dat instrucţiuni ca toate informaţiile disponibile să fie verificate şi să fie întocmite de urgenţă rapoarte despre fiecare incident înregistrat”, precizează Zelenski.

El nu dezvăluie despre câte incidente este vorba şi nici perioada în care au avut loc.

