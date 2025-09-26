Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, anunţă pe reţele de socializare preşedintele ucrainean.

Volodimir Zelenski face acest anunţ în urma unei reuniuni cu comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, şeful Statului Major General Andrii Hnatov, ministrul Apărării Denîs Şmîhal şi adjunctul şefului său de cabinet Pavlo Palisa, precizează el.

”Comandantul-şef (al armatei Oleksandr Sârski) a prezentat raportul cu priviee la incidente recente cu drone de-a lungul frontierei ucraineano-ungare”, scrie el.

I held a military briefing. Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

”Evaluări preliminare sugerează că ei (ungurii) ar fi putut să desfăşoare (operaţiuni de) recunoaştere asupra potenţialului economic al zonei de frontieră a Ucrainei”, anunţă şeful statului uvcrainean.

”Am dat instrucţiuni ca toate informaţiile disponibile să fie verificate şi să fie întocmite de urgenţă rapoarte despre fiecare incident înregistrat”, precizează Zelenski.

El nu dezvăluie despre câte incidente este vorba şi nici perioada în care au avut loc.

