Ungaria a blocat preluarea unui important producător de lactate de către un investitor străin. Securitatea aprovizionării

Stiri externe
16-09-2025 | 17:25
Viktor Orban
Guvernul Ungariei a interzis marți achiziționarea companiei de lactate Alfoldi Tej Kft de către o firmă străină, invocând riscuri pentru securitatea aprovizionării și interesele naționale.

Mihai Niculescu

Decizia s-a înscrie în strategia mai largă a Executivului de la Budapesta de a limita preluarea companiilor strategice de către investitori străini.

Temeri privind securitatea alimentară

Ministerul Economiei a anunțat că un investitor străin, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a încercat să achiziționeze toate acțiunile producătorului de lactate. Conform autorităților ungare, Alfoldi Tej Kft este responsabil pentru aproape o cincime din achizițiile de lapte crud din Ungaria, ceea ce îi conferă o importanță strategică semnificativă.

Guvernul premierului Viktor Orban, care și-a extins opoziția față de preluarea companiilor cheie de către firme străine, a precizat că o eventuală achiziționare a Alfoldi Tej de către un investitor străin ar însemna că laptele crud ar putea fi exportat, iar produsele lactate fabricate în afara țării ar fi achiziționate la prețuri mai ridicate decât înainte.

Riscuri de perturbare a pieței interne

„În urma cotei semnificative de piață, o achiziție străină ar provoca perturbări substanțiale pe piață în domeniul achiziției și producției interne de lapte, precum și riscuri ridicate în privința securității aprovizionării", susține Ministerul Economiei din Ungaria în explicarea deciziei.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a dorit să comenteze decizia, iar oficialii Alfoldi Tej Kft nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii cu privire la situația creată.

Noi reglementări pentru investițiile străine

În iunie, Executivul ungar a modificat legislația privind investițiile străine din Ungaria, acordând autorităților drept de preempțiune pentru tranzacțiile din segmentul fuziuni și achiziții (M&A). Această măsură oferă guvernului posibilitatea de a achiziționa participații în companii care sunt vizate inițial de investitori străini.

Înființată în 2003, Alfoldi Tej Kft este deținută de un grup de investitori ungari și reprezintă unul dintre cei mai importanți procesatori de lactate din țară. Compania are peste 700 de angajați și procesează anual 270 milioane de litri de lapte, consolidându-și poziția de actor major pe piața ungară a produselor lactate.

Sursa: Agerpres

