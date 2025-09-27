Tot mai mulți maghiari vin să muncească în România, pentru salariile mai mari. ”Aici câștig mult mai bine”

Stiri Economice
27-09-2025 | 19:15
unguri fabrica

De când s-au deschis granițele, slujbele din vestul României au devenit atractive pentru vecinii maghiari. Găsesc la noi salarii mai mari, așa că fac zilnic naveta cel puțin 30 de minute.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Călin Ardelean

Câteva sute dintre ei lucrează deja în parcurile industriale din Oradea și Arad, iar numărul lor poate crește.

Vecinii unguri au aflat de joburile de la noi de la târguri sau prin intermediul primăriei. Nu li se cer specializări, pot învăța în 2 săptămâni ce au de făcut, iar, în funcție de experiență, pot câștiga până la 4.000 de lei net pe lună.

Într-o fabrică din Oradea, lucrează 7 angajaţi maghiari, dublu faţă de anul trecut. Iar numărul lor este în creştere, mai ales că nu mai sunt nevoiţi să stea ore întregi în vamă.

Reporter: „Cât timp faci de-aici până acasă?”

Citește și
Evie Jackson
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

Angajată din Ungaria: „Treizeci de minute.”

Valeriu Trip, proprietarul unei fabrici de automotive: „Săptămâna trecută am avut o vizită de la primăria din Biharkeresztes. Au venit cu 46 de persoane, în vederea angajării lor."

Diferențe mari între salariile minime din Ungaria și România

Ungaria are unul dintre cele mai mici salarii minime din Europa - mai puţin de 3.600 de lei, în vreme ce la noi acelaşi salariu brut este de 4.050.

Dora Szekely, angajată din Ungaria: „Aici câștig mult mai bine decât dincolo. Și soțul meu lucrează, construcții, tot aici, în Oradea."

Autorităţile locale din ţara vecină au cerut Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă de la noi să trimită periodic lista cu locuri vacante.

Bela Tokos, consilier local Biharkeresztes: „Foarte mulți cetățeni sau familii, care nu și-au mai găsit locuri de muncă de mulți ani în Ungaria. S-a ivit ocazia ca să-i putem ajuta."

Tibor Javiyas, localnic comuna Biharkeresztes: „Mai mulți dintre noi, din Biharkeresztes și din împrejurimi, am aplicat."

Bekesi Csaba, director AJOFM Bihor: „Peste 400 de persoane vin, în fiecare zi, pentru a munci."

Transport asigurat pentru navetiștii din Ungaria

Dacă sunt grupuri mari, angajatorii le pot asigura transportul. Alţii vin cu maşinile personale. Iar autobuzele Regiei de Transport în comun care fac curse până în Ungaria au fost suplimentate.

Romeo Nica, director economic Oradea Transport Local: „Mult mai mulți fac naveta în detrimentul celor care călătoresc pentru cumpărături.”

Dacian Palladi, consultant economic: „Este o oportunitate a celor care stau în zonele de graniță. Sunt învecinați cu una dintre zonele destul de bine dezvoltate ale României."

În Ungaria, șomajul e de două ori mai mare decât în țara noastră.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ungaria, salarii, locuri de munca,

Dată publicare: 27-09-2025 00:00

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Trucul prin care unii tineri „păcălesc” sistemele de recrutare ale angajatorilor și ajung să fie selectați pentru interviu
Stiri Sociale
Trucul prin care unii tineri „păcălesc” sistemele de recrutare ale angajatorilor și ajung să fie selectați pentru interviu

Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați.

O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
Stiri externe
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

O studentă din Melbourne a ajuns la o concluzie dură după ce a aplicat la peste 100 de locuri de muncă.

Ministrul Economiei anunță exploatarea grafitului din Gorj. Proiectul va crea locuri de muncă și va sprijini economia țării
Stiri actuale
Ministrul Economiei anunță exploatarea grafitului din Gorj. Proiectul va crea locuri de muncă și va sprijini economia țării

Radu Miruţă a anunțat că a semnat o hotărâre de Guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din judeţul Gorj. El afirmă că exploatările de la Baia de Fier vor fi făcute în interesul țării şi vor aduce locuri de muncă.

Trump face o mișcare fără precedent. A concediat-o pe șefa uneia dintre cele mai importante instituții economice din America
Stiri externe
Trump face o mișcare fără precedent. A concediat-o pe șefa uneia dintre cele mai importante instituții economice din America

Donald Trump a concediat-o pe șefa uneia dintre cele mai importante instituții economice din America, la doar câteva ore după ce datele privind noile locuri de muncă, mai slabe decât era de așteptat, au alimentat temerile legate de politica sa tarifară.

Angajații TikTok din Berlin au intrat în grevă. 150 de locuri de muncă sunt amenințate de inteligența artificială
Stiri externe
Angajații TikTok din Berlin au intrat în grevă. 150 de locuri de muncă sunt amenințate de inteligența artificială

Angajaţii reţelei de socializare chineze TikTok de la Berlin au intrat în grevă miercuri pentru a protesta faţă de planurile de concediere a circa 150 de persoane, relatează agenţia EFE.

Recomandări
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”
Stiri actuale
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu.

 

The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28