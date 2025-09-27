Tot mai mulți maghiari vin să muncească în România, pentru salariile mai mari. ”Aici câștig mult mai bine”

De când s-au deschis granițele, slujbele din vestul României au devenit atractive pentru vecinii maghiari. Găsesc la noi salarii mai mari, așa că fac zilnic naveta cel puțin 30 de minute.

Câteva sute dintre ei lucrează deja în parcurile industriale din Oradea și Arad, iar numărul lor poate crește.

Vecinii unguri au aflat de joburile de la noi de la târguri sau prin intermediul primăriei. Nu li se cer specializări, pot învăța în 2 săptămâni ce au de făcut, iar, în funcție de experiență, pot câștiga până la 4.000 de lei net pe lună.

Într-o fabrică din Oradea, lucrează 7 angajaţi maghiari, dublu faţă de anul trecut. Iar numărul lor este în creştere, mai ales că nu mai sunt nevoiţi să stea ore întregi în vamă.

Reporter: „Cât timp faci de-aici până acasă?”

Angajată din Ungaria: „Treizeci de minute.”

Valeriu Trip, proprietarul unei fabrici de automotive: „Săptămâna trecută am avut o vizită de la primăria din Biharkeresztes. Au venit cu 46 de persoane, în vederea angajării lor."

Diferențe mari între salariile minime din Ungaria și România

Ungaria are unul dintre cele mai mici salarii minime din Europa - mai puţin de 3.600 de lei, în vreme ce la noi acelaşi salariu brut este de 4.050.

Dora Szekely, angajată din Ungaria: „Aici câștig mult mai bine decât dincolo. Și soțul meu lucrează, construcții, tot aici, în Oradea."

Autorităţile locale din ţara vecină au cerut Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă de la noi să trimită periodic lista cu locuri vacante.

Bela Tokos, consilier local Biharkeresztes: „Foarte mulți cetățeni sau familii, care nu și-au mai găsit locuri de muncă de mulți ani în Ungaria. S-a ivit ocazia ca să-i putem ajuta."

Tibor Javiyas, localnic comuna Biharkeresztes: „Mai mulți dintre noi, din Biharkeresztes și din împrejurimi, am aplicat."

Bekesi Csaba, director AJOFM Bihor: „Peste 400 de persoane vin, în fiecare zi, pentru a munci."

Transport asigurat pentru navetiștii din Ungaria

Dacă sunt grupuri mari, angajatorii le pot asigura transportul. Alţii vin cu maşinile personale. Iar autobuzele Regiei de Transport în comun care fac curse până în Ungaria au fost suplimentate.

Romeo Nica, director economic Oradea Transport Local: „Mult mai mulți fac naveta în detrimentul celor care călătoresc pentru cumpărături.”

Dacian Palladi, consultant economic: „Este o oportunitate a celor care stau în zonele de graniță. Sunt învecinați cu una dintre zonele destul de bine dezvoltate ale României."

În Ungaria, șomajul e de două ori mai mare decât în țara noastră.

