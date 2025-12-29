Manevra la care recurgea un vânzător de artificii ilegale, în Vâlcea. „Discret” - au apreciat jandarmii care l-au prins

Deși comercializarea lor este strict reglementată, articolele pirotehnice interzise ajung în continuare în mâinile cumpărătorilor în timpul sărbătorilor de iarnă, pentru că vânzătorii s-au adaptat restricțiilor.

În județul Vâlcea, jandarmii au descoperit mii de artificii vândute ilegal chiar în zona unui târg de Crăciun, într-un scenariu repetat anual, în ciuda avertismentelor autorităților.

Numeroși comercianți de ocazie profită, și în acest an, de aglomerația din preajma sărbătorilor de iarnă pentru a vinde articole pirotehnice interzise. Un astfel de caz a fost descoperit în weekendul trecut în județul Vâlcea, unde mii de obiecte pirotehnice erau comercializate ilegal chiar în apropierea unui târg de Crăciun.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost depistat sâmbătă, 27 decembrie, în jurul orei 12:00, în zona Târgului de Crăciun din municipiul Drăgășani. Acesta aborda discret trecătorii și le propunea achiziționarea de artificii, urmând ca produsele să fie aduse ulterior din locuri de depozitare improvizate, ferite de ochii autorităților.

„Sâmbătă, 27 decembrie, în jurul orei 12:00, în zona Târgului de Crăciun din municipiul Drăgăşani, jandarmii au depistat un bărbat în vârstă de 52 de ani care oferea spre vânzare articole pirotehnice fără a deţine autorizaţie legală. Acesta aborda trecătorii în mod discret, propunându-le achiziţia de artificii, urmând ca ulterior să aducă produsele din locuri de depozitare improvizate. În urma verificărilor, asupra persoanei în cauză au fost descoperite 4065 de articole pirotehnice, care ar fi putut pune în pericol siguranţa cetăţenilor dacă ar fi fost utilizate necorespunzător”, au transmis, luni, oficialii Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea confiscării. Jandarmii au întocmit documentele de sesizare, care au fost înaintate Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, pentru continuarea cercetărilor.

Sute de kilograme deja confiscate

Autoritățile subliniază că acest caz nu este unul izolat. În perioada premergătoare Crăciunului, polițiștii au confiscat sute de kilograme de artificii interzise, în urma mai multor acțiuni desfășurate la nivel național, vizând comercianți neautorizați.

Conform legislației în vigoare, articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice pentru uz personal. Aceste materiale prezintă un risc ridicat de explozie, pot provoca răniri grave sau pot declanșa incendii, mai ales atunci când sunt utilizate fără respectarea normelor de siguranță.

