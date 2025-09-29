Viktor Orban preia din nou propaganda Kremlinului: Uniunea Europeană vrea război, suntem oprimați ca în comunism

29-09-2025 | 11:53
viktor orban robert fico
Viktor Orban preia din nou discursul Kremlinului, repetând într-o variantă personală dezinformarea flagrantă a Moscovei: Uniunea Europeană vrea război, iar „cei care nu se supun dictaturii de la Bruxelles sunt oprimați ca în comunism”.  

Cristian Anton

Premierul Viktor Orban spune că Uniunea Europeană - din care și Ungaria face parte - este doar un ”proiect de război”, iar singurii care vor pacea – ungurii și slovacii – sunt oprimați de Bruxelles, care ar fi instituit o dictatură precum cea din comunism, potrivit Hirado.

Premierul maghiar repetă astfel obsesiv discursul oficial al Kremlinului, care prezintă fără scrupule aceeași realitate paralelă și complet absurdă: Europa atacată vrea război, iar Rusia agresoare își dorește doar pacea.

Mai mult, Viktor Orban bagatelizează cu cinism termeni precum ”opresiune” și ”comunism”, două plăgi care au generat cele mai cumplite episoade din istoria omenirii, dar pe care premierul maghiar îi alătură acum Europei, unul dintre ultimele bastioane ale democrației.

Trăim vremuri care necesită luciditate, calm şi cumpătare, trebuie să repetăm mereu că credem în puterea iubirii şi a cooperării”, a declarat duminică Viktor Orban într-o festivitate organizată pentru marcarea a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria, alături de prim-ministrul slovac Robert Fico.

Orban a spus că ”Slovacia şi Ungaria au aceleaşi interese în politica internaţională”, iar ”ungurii şi slovacii sunt mai puternici împreună decât separat”: ”Dacă colaborăm, amândoi avem de câştigat”.

Premierul maghiar a reamintit că podul Maria Valeria a fost distrus de două ori, după primul şi al doilea război mondial, şi că, prin reconstrucţia acestuia, Ungaria și Slovacia ”şi-au exprimat dorinţa de a nu mai avea războaie care să distrugă podurile din Europa”.

Viziunea lui Viktor Orban: Opresiunea din Uniunea Europeană împotriva celor care vor pacea adusă de Federația Rusă

Ungurii și slovacii nu au dorit să participe la niciunul dintre cele două războaie mondiale, „şi totuşi am fost trimişi pe front, vieţile noastre au fost răsturnate din temelii, în numele intereselor imperiale”, a adăugat Viktor Orban.

Prim-ministrul Ungariei a spus apoi că ”Uniunea Europeană a devenit un proiect de război”, iar ”la Bruxelles se declară deschis că înfrângerea Rusiei pe frontul de est este considerată ca fiind sarcina de realizat în următorul deceniu”. „Fiecare cetăţean european, fiecare actor economic şi fiecare stat naţional european ar trebui să servească acest obiectiv, dacă aparţin Uniunii Europene”, a afirmat premierul ungar.

Noi, ungurii, nu dorim acest lucru, dar tot vor să ne forţeze să îl acceptăm, ceea ce se numeşte opresiune”, a spus Viktor Orban, care susține că viața actuală din Uniunea Europeană este similară cu dictatura comunistă, ”când se vorbea despre libertate, până şi ziarul se chema aşa, dar în realitate era vorba de opresiune”.

Acum, când Bruxelles vorbeşte despre pacea europeană, aceasta înseamnă de fapt război”, a completat Viktor Orban.

